Mann rastet in NRW-Stadt mit Eisenstange aus – Beamte schießen auf ihn

Ein Mann randaliert mit einer Eisenstange in Arnsberg, NRW, – die Polizei greift ein, es fallen Schüsse.

Wie es dazu kam und was über den Vorfall bekannt ist, erfährst du hier.

Polizei-Einsatz in NRW: Mann randaliert

Mit einer Eisenstange sorgte ein 40-Jähriger am Mittag in Arnsberg für Chaos. Augenzeugen alarmierten die Polizei, nachdem der Mann in der Innenstadt wahllos um sich schlug. Ein Zeuge berichtete, dass er dabei auch die Scheibe einer Bankfiliale zerstörte. Beamte aus NRW rückten sofort aus, um die Lage zu klären.

Als die Einsatzkräfte aus NRW eintrafen, reagierte der Mann aggressiv. Neben der Bank beschädigte er auch zwei Streifenwagen mit seiner Eisenstange. Laut Polizei zog er sich zurück, als die Lage eskalierte. Kurz darauf fielen mindestens ein oder mehrere Schüsse. Ein Polizist traf den Randalierer am Bein.

Arnsberg: Angreifer musste operiert werden

Die Polizei aus NRW meldete, dass der Mann ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Wie viele Schüsse abgegeben wurden, bleibt unklar. Da es sich um einen Einsatz mit Schusswaffen handelte, hat aus Neutralitätsgründen die Polizei Dortmund den Fall übernommen. Der Einsatzort wurde abgesperrt.

Die Polizei spricht bei solchen Fällen von einer Ausnahmesituation. Laut ersten Berichten war der Mann unkontrollierbar. Der WDR hatte den Vorfall zuerst veröffentlicht. Über das Motiv des Mannes oder mögliche Hintergründe wurde bislang nichts bekannt gegeben. Die Ermittlungen laufen.

Die genauen Abläufe des Polizeieinsatzes sollen jetzt aufgearbeitet werden. Wie viele Schüsse der Beamte abgab, ist noch nicht geklärt. Der Vorfall in Arnsberg zeigt erneut, wie gefährlich solche Eskalationen für alle Beteiligten sein können und wie wichtig behutsames Vorgehen in brenzligen Situationen ist. (mit dpa)