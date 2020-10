NRW: Armin Laschet verschärft Corona-Maßnahmen – kurze Zeit später sorgt dieses Foto für Wirbel

„Abstand halten, Maske tragen“ – NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) appellierte am Donnerstag noch einmal deutlich, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. Ab Montag gelten nicht nur in NRW, sondern in ganz Deutschland verschärfte Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Doch nur kurz nach Armin Laschets Rede sorgt ein Foto im Netz für Aufruhr, das im Widerspruch zu den Aussagen des Ministerpräsidenten steht.

NRW: Ministerpräsident Armin Laschet ohne Maske im Flugzeug

Das Bild zeigt Armin Laschet im Flugzeug nach Berlin, wie er sich mit seinem Sprecher Christian Wiermer unterhält. Wiemer trägt dabei vorschriftsmäßig seine Maske – während der Ministerpräsident seinen Mund-Nase-Schutz abgenommen hat und die Maske nur noch am linken Ohr baumeln lässt.

Wir diskutieren hier, warum Alle ihre Maske tragen sollen und dann das 🤦‍♂️ #laschet #illner

Nach Laschets feurigem Masken-Appell wirkt dieses Foto, das nur rund 60 Minuten nach der Rede entstanden sein soll, eher widersprüchlich.

Die „Bild“ hat mit Laschets Staatskanzlei über den Schnappschuss gesprochen. Deren Erklärung: Laschet habe die Maske lediglich abgenommen, um etwas zu essen.

Empörung im Netz

Die Maske in einer Essenspause abzunehmen, wäre zwar absolut legitim – doch in der aufgeheizten Stimmung sorgt dieses Bild natürlich dennoch für Empörung in den sozialen Netzwerken:

Wir diskutieren hier, warum alle ihre Maske tragen sollen und dann das

Jaja der Laschet kann Wasser Predigen an seine Bürger, aber wirklich selber hält er nichts von den Regeln!

Doppelmoral Laschet!?

Ohne Maske im Flieger auf der Heimreise nach der Lockdown-Ankündigung… geht’s noch?

Eine Nutzerin ärgert sich insbesondere darüber, dass dieses Bild des Ministerpräsidenten den Corona-Gegnern nur unnötige Munition liefert. „Futter für Covidioten. Danke für Nichts, Laschet!“, schreibt sie auf Twitter. (at)