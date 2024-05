NRW: Anzeigenhauptmeister in Disco gesichtet – Lamborghini-Fahrer wird es bitter bereuen

Innerhalb von kürzester Zeit ist er zu einem echten Promi gewachsen: Der Anzeigenhauptmeister schlägt im Netz riesige Wellen. Bunt gekleidet, in neongelber Arbeitskleidung und rotem Fahrradhelm, reist er quasi durch ganz Deutschland, von Sachsen bis NRW, und verteilt Knöllchen. Mit dem Schreiben von Anzeigen ist er fast schon über Nacht berühmt geworden.

Diese kleine Berühmtheit hat ihm jetzt zu einem Auftritt verholfen. Am Dienstagabend (30. April) hat er sich in einer Disco in Herford blicken lassen und für viel Wirbel gesorgt. Doch besonders ein Autofahrer wird sich über diesen Besuch nicht gerade gefreut haben.

NRW: Anzeigenhauptmeister im Club

Vor allem auf Tiktok sind die Videos von dem besagten Abend viral gegangen. Zu sehen ist der Anzeigenhauptmeister im typischen neonfarbenen Outfit, der auf der Bühne steht und die Clubbesucher in NRW zum Kreischen bringt. Wie die „Bild“ berichtet, ist das eine echte Ausnahme: Normalerweise geht der 18-Jährige nie in den Club und trinkt auch kein Alkohol. Ganz aus seiner Haut kann er aber dann doch nicht. Bevor er die Bühne betrat, verteilte er noch eine Runde Knöllchen an die Falschparker.

Eine ganze Stunde später kam er zu seinem Auftritt im Go Parc. „Ein Rolls-Royce und ein Lamborghini waren nicht richtig abgestellt. Da musste der Auftritt eben warten!“, erklärte er der Zeitung. Diese beiden Autofahrer werden den Besuch des 18-Jährigen wohl bitter bereuen.

Clubbesucher rasten aus

Die Besucher des Clubs dagegen rasten bei dem Anblick des berühmten Knöllchenverteilers völlig aus. Auch der DJ des Abends ist von dem Special-Gast hin und weg. „Absolutes Highlight meiner DJ-Karriere bisher: mit dem Anzeigenhauptmeister auf einer Bühne stehen“, schreibt er unter ein Video unter seinem Tiktok-Account.

„Club mit Anzeigenhauptmeister war Abriss“, lautete eines der vielen Kommentare von Clubbesuchern. Dass ausgerechnet er der Special-Gast des Abends war, sorgte auch an den Tagen danach noch für viel Gesprächsstoff.