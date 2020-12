NRW: Anwohner bemerken kuriose Kisten in Nachbargarage – total dreist, was darin liegt

Anwohner in Recklinghausen (NRW) waren neugierig und haben in einer Garage einen sehr kuriosen Fund gemacht.

Das Besondere an dem Fund in Recklinghausen (NRW) waren allerdings nicht die Kisten, welche sich in der Garage befanden, sondern deren Inhalt.

NRW: Anwohner bemerken kuriose Kisten in Nachbarsgarage

Dass in der einen oder anderen Garage mal etwas Unordnung herrscht, dürfte wohl niemaden verwundern. Doch in diesem Fall befand sich etwas in einer Garage in Recklinghausen, was sogar die Polizei auf den Plan rief.

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Aufgefallen war das Ganze überhaupt erst, da die Garage offen stand, berichtet die Polizei Recklinghausen. Zeugen hatten in ihr eine Vielzahl von Kisten entdeckt – soweit erstmal nichts ungewöhnliches, immerhin werden viele Garagen auch als bessere Abstellkammern zum Aufbewahren von allerhand Gegenständen benutzt. In diesem Fall gehörten die Objekte aber nicht den Besitzern der Garage.

NRW: DAS befand sich in den Kisten

Wer jetzt das normales Diebesgut denkt, der ist auf der falschen Fährte. Es handelte sich um jede Menge ungeöffnete Briefe. Vergangene Woche wurde deswegen die Polizei alarmiert.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Garage einer 54-Jährigen und einem 30-Jährigen aus Bottrop zuzuordnen war.

NRW: Wie kamen die beiden an so viele Briefe?

Wie sich herausstellte, waren die beiden bei einer Briefzustellfirma beschäftigt – und bei dem Fund in der Garage sollte es nicht bleiben. Die Polizei fand in einer weiteren Garage, im Keller und in zwei Autos weitere Kisten mit Briefen. Offensichtlich waren die Briefe bereits seit längerer Zeit gesammelt worden, statt sie zu den Adressaten zu bringen.

Nun wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung gegen die beiden Verdächtigen aus Bottrop eingeleitet. Die Briefe sollen jetzt wieder der Firma übergeben werden, damit sie zugestellt werden können. So könnten sie – wenn auch deutlich verspätet – ihren Empfängern zugestellt werden. (gb)