Anwohner in Odenkirchen (NRW) hörten plötzlich ein Wimmern. Doch was kann das sein? Sie schauen nach und entdecken, dass das Geräusch aus einem Regenrohr kommt. Am Ende machen sie eine überraschende Entdeckung.

NRW: Anwohner hören Wimmern aus Rohr – Feuerwehr entdeckt DAS

Sehen können die aufmerksamen Anwohner aus NRW nichts. Also entfernen sie den oberen Teil des Rohres. Jetzt hören sie kein Wimmern mehr.

Sie hören ein deutliches Miauen. Eine Katze war offenbar in dem Regenwasser-Fallrohr gefangen und konnte sich nicht selbst befreien. Die Anwohner konnten das kleine Kätzchen aber auch nicht befreien, also greifen sie zum Hörer und rufen die Feuerwehr.

Und die Kameraden werden zum Retter in der Not. Auf eine spezielle Art und Weise. Denn auch die Einsatzkräfte kommen nicht an das Jungtier heran. Also muss die Katze gelockt werden. Ein Feuerwehrmann legt sich auf den Bauch, steckte den Arm in das Rohr und lockte das Kätzchen mit Nassfutter soweit an, dass er es schließlich greifen und herausziehen konnte.

Die Retter brachten das völlig entkräftete Jungtier zu einem Tierarzt. Mit dessen Hilfe geht es dem Kätzchen bald hoffentlich wieder gut. (pg)