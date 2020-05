NRW: Anwohner hören verdächtige Geräusche – als sie DAS sehen, machen sie sofort ein Foto

Was raschelt und klappert da auf der Terrasse?

Das fragten sich die Anwohner in der Hagener Straße in Gevelsberg am 17.05. auch.

Doch nicht immer ist es ein Einbrecher, musste auch die Steifenbesatzung feststellen als sie den etwas anderes maskierten Täter erblickte. #PolizeiEN pic.twitter.com/b5jJe4Xclr