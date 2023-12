In NRW kommt es derzeit vermehrt vor, dass Anwohner alarmiert gen Himmel blicken und auch direkt fündig werden. Kampfjets, Drohnen und Helikopter – was zunächst eher nach einer dramatischen Szene in einem actionreichen Science-Fiction-Film klingt, könnte schon bald über den Städten in NRW Wirklichkeit werden.

Die Niederlande hat sich aufgrund der aktuellen Krisensituation dazu entschieden, ihre Truppenübungsplätze zu reaktivieren und sich auf militärische Einstätze vorzubereiten. Das geht allerdings nicht spurlos an den Anwohnern der Umgebung vorbei.

NRW: Explosionsartige Geräusche lassen Anwohner aufhorchen

Die weltweite Sicherheitslage verändert sich rasant – und das zum Schlechteren. Auf Grundlage dieser Entwicklungen sollen unter anderem die beiden Luftwaffenstützpunkte „De Peel“ und „Weeterheide“ reaktiviert und zum Üben genutzt werden. „Doch um auf den Plätzen üben zu können, benötigt die Verteidigung entsprechende Einrichtungen in der Nähe“, beschreibt „Ruhr24“ die Lage. Tankstellen und eine stabile Infrastruktur – da der Stützpunkt „De Peel“ seit knapp 30 Jahren als Flughafen geschlossen hat, könnte dafür das nächstgelegene Kasernengelände in Budel herhalten müssen. Anwohner aus NRW finden das allerdings gar nicht gut.

Explosionsartige Geräusche und ein ohrenbetäubender Lärm – die Bewohner sind besorgt und halten den Punkt Lärmbelästigung für ein ernstzunehmendes Problem. Zudem wird nicht nur in der Niederlande auf die aktuelle Krisensituation reagiert, auch in NRW wird um etliche Waffen, Panzer und Drohnen aufgerüstet.

Trotz der Bedenken hinsichtlich einer Reaktivierung des Militär-Geländes, gibt es schon einige Pläne für potenzielle Luftwaffenstützpunkte in den Niederlanden. In Eindhoven sieht das Verteidigungsministerium eine Alternative zu „De Peel“ und für die angrenzende Kaserne in Orischot liegen bereits Pläne für ein neues Hauptquartier vor.

Ein neues Kabinett in den Niederlanden soll jedoch frühestens Anfang 2024 über die neuen Pläne entscheiden.