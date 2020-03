NRW: Mann bekommt 2.000 Euro von der Stadt – der Grund ist unfassbar

Köln. Das Problem ist hinlänglich bekannt: Immer mehr Eltern in NRW haben Schwierigkeiten für ihre Kinder einen Kita-Platz zu finden. Dabei wird dieser vom Staat gesetzlich zugesichert.

Markus F. aus Köln konnte in dieser Sache nun vor Gericht einen Erfolg erringen und bekommt 2.000 Euro Schadenersatz, berichtet der „Kölner Stadt-Anzeiger“. Für viele Eltern in NRW ist das ein gutes Zeichen.

NRW: Klage gegen fehlenden Kita-Platz erfolgreich

Beide Eltern sind berufstätig und wollen nach der einjährigen Elternzeit gerne wieder in ihren Job zurückkehren. Doch wer kümmert sich während der Arbeitszeit um das Kind?

Seit 2013 ist im Sozialgesetzbuch (SGB VIII) festgelegt, das jeder einen Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder ab einem Jahr hat. Allerdings sind Kita-Plätze Mangelware, häufig ist die Suche frischgebackene Eltern erfolgslos.

In Deutschland fehlen viele Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren. Foto: imago images/biky

Markus F. bekommt 2.000 Euro für Verdienstausfall

So erging es auch Markus F. aus Köln. Der berufstätige Vater musste seine Elternzeit unfreiwillig verlängern und unbezahlten Urlaub in Kauf nehmen. Einen Monat lang blieb er bei seiner Tochter, bis endlich ein Platz in einer teuren privaten Kita frei wurde.

Der Kölner entschied sich für eine Klage und hat nun Recht bekommen. Über drei Jahre dauerte der Rechtsstreit mit der Stadt Köln. Schließlich kam es zum Prozess, der in einem Vergleich endete. 2.000 Euro erhielt Markus F. von der Stadt für den Verdienstausfall.

------------------------

Top-News des Tages:

Coronavirus: Polizei stoppt ICE ++ Virologe mit erschreckender Vermutung ++ Südtirol ist Risiko-Gebiet

Markus Lanz: Klare Warnung an Harald Lesch – „Sie kriegen Ärger nach der Sendung“

Top-News aus NRW:

Düsseldorf: Mutter (32) schließt sich dem IS an – als Carla S. DAS sagt, fließen Tränen

Recklinghausen: Wo ist Julia (14)? Dieses Mädchen wird vermisst – Polizei mit dringender Bitte

------------------------

„Ich will Betroffenen Mut machen“

„Wir sind nun glücklich, die Sache endgültig hinter uns zu haben. Das Ganze wäre aber auch einfacher zu regeln gewesen“, sagte er dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Insgesamt laufen wohl sechs vergleichbare Fälle alleine in der Stadt Köln.

„Ich will ebenfalls Betroffenen, die trotz Rechtsanspruchs keinen Kitaplatz bekommen, Mut machen, ebenfalls dagegen vorzugehen“, erklärt Markus F. den Grund für seine Klage gegen die Stadt. (fs)