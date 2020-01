NRW: Angriff mitten im Klassenzimmer! Rettungswagen bringt fünf Teenager ins Krankenhaus – nicht der einzige Angriff

In Plettenberg (NRW) mussten Feuerwehr und Polizei ausrücken, weil ein Schüler Pfefferspray versprühte.

Plettenberg. Aufruhr im Sauerland: Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Plettenberg (NRW) am Montagmorgen! Weil ein Schüler (15) mitten im Klassenzimmer ausrastete und Pfefferspray versprüht haben soll, wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

Etwa 57 Schüler im Alter von 13 bis 15 Jahren waren dabei, als der Teenager das Pfefferspray gegen 10.19 Uhr zückte und im Gebäude der Geschwister-Scholl-Realschule im sauerländischen Plettenberg (NRW) versprühte. „Sie klagten über Augen- und Atemwegsreizungen“, teilte die Polizei mit.

NRW: Angriff in Schule - fünf Schüler im Krankenhaus

Aus diesem Grund wurden fünf Schüler mit dem Rettungswagen vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus transportiert.

Schüler sprüht in Gebäude mit Pfefferspray

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem 15-jährigen Täter aus. Weshalb er zur Spraydose griff und seine Mitschüler damit angriff - bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Polizei sucht Zeugen

Wenn du etwas mitbekommen hast und der Polizei Hinweise geben kannst, dann melde dich unter der Telefonnummer 02391/9199-0.

Alle anderen konnten zurück in den Unterricht oder wurden von ihren Eltern in Obhut genommen. Die Polizei hat Zeugen befragt und ermittelt nun. (js)