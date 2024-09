NRW: Amerikaner isst zum ersten Mal Käseschnecke – sein Urteil hat es in sich

Ryaneatss hat schon vieles probiert. Der gebürtige US-Amerikaner ist öfter in NRW unterwegs, um die deutsche Küche zu testen. Das Ergebnis teilt er mit seinen zahlreichen Followern in den sozialen Medien.

+++ Lotto-Spieler aus NRW knackt Jackpot – da horcht sogar Chico auf +++

Jetzt war er schon wieder in NRW auf der Pirsch, um ein neues kulinarisches Experiment zu wagen. Bei Lidl wurde er in der Schnellbacktheke fündig. Diesmal will er eine Käseschnecke genießen. Wie er wohl auf den Geschmack reagieren wird?

Amerikaner in NRW probiert erstmals Käseschnecke

In der Schnellbacktheke bei Lidl gibt es zwischen Brot und Brötchen auch so manche Leckerei. Eine davon hat Ryan noch nie getestet. Doch als er sie bei seinem letzten Einkauf sieht, muss er gleich zugreifen. Diesmal will er eine Käseschnecke probieren.

Auch interessant: US-Amerikaner geht in Köln essen – er verzieht sofort das Gesicht

„Ich weiß nicht, was das ist“, beäugt er das Gebäck von allen Seiten. Klar, da ist Käse mit drin, so viel weiß er auch. „Sieht aus wie eine käsige Zimtschnecke“, lautet sein erstes Urteil. Als er dann hineinbeißt, ist er allerdings nicht besonders überrascht.

NRW: Amerikaner mit hartem Urteil

„Sehr lecker und käsig“, kommentiert er die ersten Bissen. Doch so richtig begeistert scheint er von dem herzhaften Snack nicht zu sein. So kommt er sofort mit ein paar Verbesserungsvorschläge um die Ecke. „Ich habe das Gefühl, es wurde erwärmt oder aufgetoastet besser schmecken.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch als Frühstücks-Snack kann er sich das gute Stück durchaus vorstellen. „Ist schmecki“, lautet sein abschließendes Urteil.

Mehr Themen:

Mit einer Bewertung von krummen 8,32 von 10 Punkten findet er die Käseschnecke einfach lecker und kaut sie im Video für seine Follower einfach genüsslich weiter. Auch wenn sein Magen schon vom Käse grummelt. So scheint es wohl doch leckerer zu sein, als er zunächst zugeben wollte.