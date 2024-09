NRW: US-Amerikaner probiert Spargel – „Das schlimmste Essen, das es in Deutschland gibt“

Na, DAS wird dann doch den einen oder anderen Feinschmecker verwundern! Für viele ist es immer spannend, wenn Ausländer das Essen in Deutschland beurteilen. Insbesondere, wenn es sich dabei um Nicht-Europäer handelt, die den Daumen heben oder senken – so wie beim US-Amerikaner Ryan (27) aus NRW. Er betreibt seit einigen Jahren den Account „ryaneatts“, hat auf Instagram, YouTube und TikTok rund eine Million Follower.

Der Mann aus Bielefeld lebt seit Februar 2023 in Deutschland, isst sich für seine Community durch die verschiedenen Spezialitäten Deutschlands. Mal probiert er Nudeln aus dem China-Imbiss, dann mal die gute deutsche Bratwurst, das Franzbrötchen oder eben einen Döner. Grund genug für DER WESTEN, ihn zu konfrontieren – und ihn nach seiner „schlimmsten“ Esserfahrung in Deutschland zu fragen. Die Antwort des Influencers aus NRW hat es in sich…

US-Amerikaner aus NRW probiert „königliches Gemüse“

Der Food-Blogger lebt mit seiner Freundin in Ostwestfalen, erzählt DER WESTEN: „Ich habe mit Food-Content begonnen, als ich noch in meiner US-Heimat Virginia gelebt habe. Dass ich das aber in Deutschland fortsetze und diese Resonanz erfahre, hätte ich nie gedacht. Ich liebe meine Community, gehe ihren Empfehlungen nach.“

Da ist es kein Wunder, dass er früher oder später auch das „königliche Gemüse“ aus Deutschland probieren musste: Spargel nämlich. Der hat seine Saison bekanntlich zwischen April und Juni, ist in Deutschland deshalb so teuer, weil die Ernte von weißem Spargel teilweise noch per Hand erledigt werden muss. In den letzten Jahren kostete ein Kilo oft bis zu 20 Euro!

Wegen Spargel! Ami aus NRW fällt vom Glauben ab

Doch trotz des Rufs „königliches Gemüse“ hält der Ami nichts von Spargel – im Gegenteil! Seine Worte lassen Feinschmeckern das Blut in den Adern gefrieren. Er sagt zu DER WESTEN: „Spargel würde ich nie wieder essen! Ich habe es mal probiert. Es hat für mich sehr speziell geschmeckt, nicht sonderlich gut. Es sieht auch nicht gut aus.“

Der Mann aus Virginia mit einem knallharten Urteil zum Abschluss: „Ich weiß, dass viele Menschen in Deutschland Spargel mögen. Aber ich mag es definitiv nicht. Es ist das schlimmste Essen, das es in Deutschland gibt. Und dann ist es auch noch so teuer!“ RUMMS! Klar ist, dass Ryans Urteil definitiv Widerspruch ernten wird. Wie gut, dass Essen eben Geschmackssache ist…