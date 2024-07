NRW: US-Amerikaner probiert zum ersten Mal beliebten Imbiss aus – jetzt hat er nur eine Frage

In NRW gibt es viele typische Speisen und Getränke, die schon während der EM den einen oder anderen internationalen Fan begeistert haben. Ob Mettbrötchen, Currywurst mit Pommes oder Bratwurst im Brötchen – im Internet tummeln sich die Fans, die die eine oder andere traditionelle Spezialität ausprobiert haben. Dabei kommen die einen kommen gut an, die anderen eher weniger. Erst kürzlich berichteten wir über einen England-Fan, der bei seinem ersten Mettbrötchen würgen musste (mehr dazu hier).

Aber es gibt auch einen Amerikaner, der von einem beliebten Snack mehr als begeistert ist: Döner. In seinen sozialen Medien teilt er fleißig Videos, in denen er am traditionellen „Dönerstag“ einen Döner bestellt. Nun hat er sich an eine andere Spezialität gewagt.

NRW: Pommdöner oder Dönerbox?

Über den Begriff Döner lässt sich kaum streiten – fast jeder nennt dieses beliebte Gericht so. Bei einer anderen beliebten Speise, die es in jeder guten Dönerbude in NRW gibt, sind sich die Menschen nicht ganz so einig. In einem Video auf Instagram ist zu sehen, wie einem Amerikaner von einem Follower empfohlen wurde, eine „Dönerbox“ auszuprobieren. Der Amerikaner, der mittlerweile über 53.000 Follower hat, die verfolgen, wie er lokale Spezialitäten ausprobiert, ging daraufhin zu einer Dönerbude und kaufte sich kurzerhand eine der Boxen.

„Sieht klein aus für 6 Euro“, findet der Amerikaner auf den ersten Blick. Doch als er die ersten Gabeln probiert, ist er sichtlich begeistert. Nur bei der richtigen Bezeichnung war er sich noch nicht sicher. Auf seiner Box stand Dönerbox, aber so mancher Follwoer hätte ihm Pommdöner geschrieben. Was stimmt also? Über 2.000 Kommentare sammelten sich unter dem Beitrag und eine regelrechte Diskussion entbrannte.

„In NRW sagen alle Pommdöner, normale Menschen sagen Dönerbox“, lautete ein ironischer Kommentar. Ein anderer User hatte eine andere Erklärung: „Dönerbox, wenn das Fleisch in der Box ist. Pommdöner, wenn es in einem Brot ist“, lautete seine Erklärung. Zahlreiche andere Kommentare vertraten jedoch eine andere Meinung. Einer brachte es schließlich auf den Punkt: „Beides ist richtig. Ich hasse diese Diskussion“.

Diese Diskussion wird wohl nie zu einem einheitlichen Ergebnis führen. Fakt ist jedoch, dass es sich um einen leckeren und schnellen Snack handelt. „Dönerbox, Pommdöner – egal für mich“, lautete das ehrliche Fazit des Amerikaners. Auf den Geschmack kommt es schließlich an!