NRW: US-Amerikaner isst Ruhrpott-Spezialität – DAFÜR fordert er jetzt sogar einen Feiertag

Deutschland ist im Fußballfieber. Doch nicht nur die deutschen Fans feiern an den Spieltagen ausgelassen, auch zahlreiche internationale Fans machen die diesjährige EM zu etwas ganz Besonderem. Seien es die Niederländer, die mit ihren Fanmärschen und Tänzen begeistern oder die Schotten, die überall für beste Stimmung sorgen. Vor allem in NRW geht es heiß her. Hier gibt es gleich vier Austragungsorte und dementsprechend viele Fan-Zonen und Public-Viewing-Möglichkeiten.

Klar, dass sich die internationalen Fans neben dem Fußball auch Zeit nehmen, Deutschland ein wenig besser kennen zu lernen. Dazu gehören auch die kulinarischen Highlights unseres Landes. So probierte ein Amerikaner eine Spezialität, für die vor allem der Ruhrpott bekannt ist. Er ist mehr als begeistert!

NRW: Amerikaner fordert Döner-Feiertag

Kaum ein Imbiss ist in NRW beliebter als der Döner. Zahlreiche Dönerbuden reihen sich im Ruhrpott förmlich aneinander, kaum ein Gericht wird heftiger diskutiert. Welches Fleisch ist das richtige, welche Soßen dürfen nicht fehlen? Auch dieser junge Amerikaner freut sich auf die beliebte Spezialität. Auf Instagram filmt er regelmäßig, wie er typische Gerichte aus aller Welt probiert. Döner hat es ihm dabei besonders angetan. Den vierten Tag der Woche, liebevoll „Dönertag“ genannt, feiert er regelmäßig.

„Das ist der beste Tag der Woche in Deutschland“, erklärt er in dem Video. Er beißt herzhaft in den gefüllten Döner rein und lässt es sich so richtig schmecken. Der Amerikaner verrät dabei seinen persönlichen Trick: Woche für Woche wechselt er das Fleisch ab – Kalb, Hähnchen, Kalb, Hähnchen.

Und er geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert direkt, dass der „Dönerstag“ in Deutschland ein anerkannter Feiertag werden sollte. Als „eines der besten Essen in Deutschland“ bezeichnet er in einem anderen Video den Döner.

Doch nicht immer sind die internationalen Gäste von den deutschen Spezialitäten so begeistert. Während der Döner zu den Favoriten gehört, gibt es auch ein typisch deutsches Gericht, das einen englischen Fan zum Würgen brachte.