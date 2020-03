NRW: Mann sticht mit Messer auf zwei Frauen ein – dann hat er diesen schrecklichen Plan

NRW: Polizei und Feuerwehr waren in Alpen vor Ort.

Alpen. Am Mittwochabend kam es in Alpen (Niederrhein, NRW) zu einer Beziehungstat. Laut Polizei stach ein Mann in der Straße Bruckpoort mit einem Messer auf zwei Frauen ein.

NRW: Beziehungstat in Alpen

Was der Täter dann machte, schockiert. Er nahm einen Benzinkanister und schüttete die stark brennbare Substanz um das Haus, in der sich die Personen befanden. Anschließend wollte er es anzünden.

Schlimmeres konnte verhindert werden. Die Polizei sowie Feuerwehr aus NRW waren vor Ort. Die beiden angegriffenen Frauen wurden schwer verletzt.

Spuren wurden gesichert. Nun soll die Mordkommission aus Duisburg den Fall übernehmen. (ldi)