NRW: Alleinerziehender Vater rutscht in „Hartz 4“-Falle – „Das ist unterste Schublade!“

Rheinberg. 12, 350, 0, 270. Das sind die Zahlen, die das Leben von Thomas von Thenen aus Rheinberg (NRW) bestimmen.

12: So alt ist die Tochter des alleinerziehenden Vaters aus NRW.

350: So viele Bewerbungen hat der 40-Jährige in den letzten Jahren geschrieben.

0: Das ist die Anzahl der Jobs, die dabei herausgekommen sind.

270: So viele Euro bleiben dem „Hartz 4“-Empfänger und seiner Tochter Cora abzüglich aller Fixkosten monatlich zum Leben.

Alleinerziehender Vater aus NRW landet in der „Hartz 4“-Falle

Das Unheil nahm vor fünf Jahren seinen Lauf. Damals lebte der Rheinberger bereits ein Jahr lang alleinerziehend, finanzierte sich durch einen Teilzeitjob im Lagerbereich.

Doch plötzlich hatte die Fachkraft für Lagerlogistik mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Körperliche Arbeit ist seitdem nicht mehr drin. Er rutschte in die Arbeitslosigkeit. Seit Jahren lebt er nun von „Hartz 4“.

Das hat vor allem einen Grund.

Daran scheitert die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt

Thomas Thenen aus NRW bleibt als alleinerziehender Vater nur „Hartz 4“ zum Leben. Foto: Alexander Keßel

An der Qualifikation scheitert es nicht. 2016 schloss von Thenen seinen Fachkaufmann für Einkauf und Logistik ab - mit Bestnoten. Bewerbungen schreibt er seitdem wie am Fließband.

Aber es mangelt dem alleinerziehenden Vater an der nötigen Flexibilität für den Arbeitsmarkt.

„Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen“

Für den 40-Jährigen ist die Liebe zu seiner Tochter gewissermaßen Fluch und Segen zugleich. Cora lebt gemeinsam mit ihm in den eigenen vier Wänden, „ich kann mir nichts Schöneres vorstellen“, sagt der stolze Vater mit einem Funkeln in den Augen.

Aber seine kompromisslose Liebe bezahlt von Thenen mit einem Leben am Rande des Existenzminimums.

„Was soll ich denn machen?“

Dann im September ein Jobangebot als stellvertretender Lagerleiter in Wesel. Der potentielle Arbeitgeber zeigte sich kompromissbereit, bot dem 40-Jährigen einen späteren Schichtbeginn als üblich an. So hätte der Alleinerziehende morgens für seine Tochter da sein können, bevor sie in die Ganztagsschule geht.

Doch das Problem: Von Oktober bis Dezember wären 12-Stunden-Schichten (von 7 bis 19 Uhr) im Betrieb alternativlos gewesen. Er musste absagen. „Was soll ich denn machen? Ich kann mich ja nicht zweiteilen.“

„Das ist unterste Schublade!“

Es ist nicht die erste frustrierende Erfahrung dieser Art. Aber auch wegen anderer Situationen musste von Thenen in der Vergangenheit schlucken.

Bewerbungsgespräche würden oft einen unangenehmen Verlauf nehmen. „Das ist teilweise unterste Schublade, was da abläuft!“, schimpft er und nennt Standard-Fragen: „Wie, Sie wohnen alleine mit ihrem Kind?“ „Kommen Sie denn mit dem Geld hin?“

Mit seiner Zuverlässigkeit und Motivation wollte er punkten, um endlich wieder selbst für das Haushaltseinkommen zu sorgen. Mittlerweile sei er richtig „geplättet“, wie indiskret viele Personalbeauftragte ihm als alleinerziehenden Vater begegnen.

Das fordert der Alleinerziehende

Nun hat der arbeitslose Vater gemeinsam mit dem Verband allein erziehender Mütter und Väter in NRW (VAMV NRW) eine Petition gestartet.

Das Ziel: Mehr Flexibilität für Alleinerziehende. Die Forderung: Kommunen sollen Kinderbetreuung zu Randzeiten anbieten, also außerhalb der üblichen Kita-Öffnungszeiten.

Nur so hätten Alleinerziehende die Chance, Stellen im Schichtdienst oder etwa Einzelhandel anzunehmen (hier geht es zur Petition >>>).

Alleinerziehende in Zahlen:

In Deutschland leben rund 2,6 Millionen Alleinerziehende (Quelle: Stat. Bundesamt 2018)

Davon betroffen sind etwa 400.000 Väter

Jedes Jahr werden 300.000 Personen zu Alleinerziehenden (Quelle: VAMV NRW)

In NRW gibt es 566.000 Alleinerziehende

Modellprojekt in Essen

Doch die Mühlen mahlen langsam. Allein die Stadt Essen hat bislang ein Modellprojekt zur Randzeiten-Betreuung dauerhaft etabliert - als einzige Kommune in NRW.

Aber: „Alleine in Essen fehlen rund 3.000 Plätze in der Kindertagespflege“, bemerkt Ute Zimmermann vom VAMV NRW. Die nächste Baustelle der Kinderbetreuung in NRW.

So kannst du helfen

Bis seine Tochter selbstständig genug ist, bleibt Thomas von Thenen also nur die Hoffnung auf die ideale Stelle in der Nähe von Rheinberg. Am besten mit Arbeitszeiten von 8 bis 15 Uhr.

