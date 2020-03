NRW: Alle sprechen über das Coronavirus – während DARAN schon 40 Menschen starben

Die Corona-Krise bestimmt das öffentliche Leben und auch die gesundheitspolitische Diskussion. Andere Krankheiten geraten dabei fast in Vergessenheit – auch in NRW.

In dem Bundesland, welches erst am Donnerstag die Marke von 10.000 infizierten Personen überschritt, sind bislang 85 Menschen am Coronavirus gestorben. Etwa die Hälfte der Todesopfer hat inzwischen jedoch auch ein weitere Virusinfektion in NRW gefordert: die Grippe.

NRW: Mehr als 20.000 Grippe-Fälle

Allein in den ersten 11 Wochen des Jahres 2020 haben sich laut dem Landeszentrum Gesundheit in NRW insgesamt 21.410 Menschen mit dem Influenza-Virus infiziert. Zieht man die ersten Infektionen im Dezember 2019 hinzu, sind es sogar 23.818 Infizierte in dieser Grippe-Saison. Besonders krass stieg die Zahl Anfang März. Allein in der Woche zwischen dem 2. und 8. März kamen 4376 neue bestätigte Meldungen hinzu.

Die absolute Zahl der Grippe-Fälle liegt inzwischen also etwa doppelt so hoch, wie die der bestätigten Corona-Infektionen. Wie unterschiedlich beide Krankheiten verlaufen, und dass das Coronavirus eben doch mehr als eine einfache Grippe ist, zeigt der Blick auf die Zahl der Fälle, bei denen die Krankheiten tödlich verlief.

Bislang starben nach den Zahlen des Landeszentrums Gesundheit in NRW 40 Menschen am Grippevirus. Zum Vergleich: Das Coronavirus hat inzwischen mehr als 80 Todesfälle zu verantworten. Setzt man beide Zahlen in Relation würde das bedeuten: Die Sterblichkeitsrate des Coronavirus ist rund doppelt so hoch wie die des Grippevirus. Da es aber immer eine große Dunkelziffer hinsichtlich der tatsächlich Erkrankten gibt, sollte man solche Hochrechnungen allerdings mit Vorsicht betrachten.

Coronavirus-Hoch steht erst noch bevor

Ein weiterer Unterschied: Das absolute Hoch der Grippe-Erkrankungen scheint überwunden. In der 11. Woche sank die Zahl der Neuinfektionen bereits auf unter 3000 (2939). Beim Coronavirus wird hingegen erwartet, dass die Zahl der Infizierten vorerst weiter steigen wird und das Hoch uns erst noch bevorsteht.

Die Hygienemaßnahmen, die gegen das Coronavirus helfen, können dabei auch verhindern, sich mit der Grippe anzustecken. Nicht nur gegen das Coronavirus, auch gegen die Grippe gilt also: regelmäßig Hände waschen und ins Gesicht fassen möglichst vermeiden. (dav)