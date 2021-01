NRW: Alarm wegen „brennender Person“ – Feuerwehreinsatz nimmt unfassbare Wendung

In Olfen (NRW) hat es einen ungewöhnlichen Rettungseinsatz gegeben. (Symbolbild)

Olfen. Große Aufregung am Montag in Olfen (Kreis Coesfeld) in NRW!

Ein Anrufer berichtete den Ruhr Nachrichten von einem großen Feuerwehr-Einsatz bei der Firma NSM, die in Olfen-Vinnum (NRW) ihren Sitz hat. Die Zeitung fing sofort an zu recherchieren. Doch der Fall schien weitaus komplizierter zu sein.

NRW: Brennende Person in Feld - Feuerwehreinsatz nimmt unfassbare Wendung

Denn beim Anruf in der Geschäftsführung reagierte der Maschinenbau-Boss irritiert. Er wisse von nichts. Da er allerdings am Montag nicht vor Ort war, machte er die Pferde scheu und fragte bei seinen Mitarbeitern nach. Doch auch da die gleiche Antwort: einen Feuerwehr-Einsatz habe es nicht gegeben.

Auch die Feuerwehr beharrte auf denselben Aussagen und konnte keinerlei Tätigkeiten der Rettungskräfte belegen. Erst die Polizei brachte Licht ins Dunkel.

Am Wittkampweg, der direkt an die Firma grenzt, habe es einen Einsatz gegeben. „Brennende Person auf einem Feld“, lautete der abgesetzte Notruf. Wie die Polizei gegenüber den Ruhrnachrichten deutlich machte, hatte sich dort eine Person mit einer Zigarette selbst angezündet - „vermutlich fahrlässig“, heißt es von den Beamten.

Der Mann kam mit Verbrennungen ins Krankenhaus. Nähere Angaben wollte die Polizei laut Zeitung nicht machen. Der hinzugerufene Rettungshubschrauber wurde nicht mehr benötigt worden. (js)