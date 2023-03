NRW: Festival fährt groß auf – DIESE Mega-Stars sind dabei

Der Sommer rückt immer näher und damit auch die Festival-Saison. Die Termine stehen schon lange fest, doch allmählich sickern auch die Acts durch. In Weeze (NRW) finden gleich zwei Mega-Festivals statt.

+++ Bild von Prinz William in Düsseldorf ausgestellt – der „Royal“ schäumt vor Wut +++

Im Juli macht das berühmte Elektro-Festival „Parookaville“ den Anfang und nur drei Wochen später startet die nächste Party in NRW mit dem Namen „San Hejmo“. Fans haben sich den 18. und 19. August längst im Kalender eingetragen. Und das mit Recht, denn das Line-Up kann sich durchaus sehen lassen.

NRW: DIESE Mega-Stars kommen zum San Hejmo

Am Donnerstag (3. März) hat der Festival-Veranstalter die Bombe platzen lassen und via Social Media die zweite Bandwelle bekannt gegeben. Neben den bereits bekannten Superstars der deutschen Pop-Szene Apache 207, Alligatoah und die Fantastischen Vier stehen weitere Headliner bereit. Darunter der Rapper Cro, der als Markenzeichen eine Panda-Maske trägt. 2011 feierte der Musiker mit seinem Hit „Easy“ den Durchbruch. Er steht am Freitag (18. August) auf der Mainstage.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ebenfalls für Stimmung sorgen sollen die „Sportfreunde Stiller“. Die deutsche Pop-Band heizte bereits bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Song „54, 74, 90, 2006“ ein. Ebenfalls zum Airport Weeze kommt die Band Tokio-Hotel.

Tokio Hotel sind Headliner auf dem Festival San Hejmo in Weeze (NRW). Foto: picture alliance/dpa | Gerald Matzka

Die vier Männer runde um die Zwillinge Tom und Bill Kaulitz sorgten bereits vor fast 20 Jahren mit Ekstase bei Teenies. Hits wie „Schrei“ oder „Durch den Monsun“ machten sie berühmt. Inzwischen leben die Bandmitglieder in Los Angeles und kommen für das Festival extra nach Deutschland. Mit der Indie-Sensation Von Wegen Lisbethwird das hochkarätige Line-Up der Mainstage perfekt abgerundet. 2022 kam das Album „EZ Aquaril“ raus.

Noch mehr News:

Drei weitere Mega-Stars sind auf der Electronic-Stage zu finden. Wie bereits bei der Premiere 2022 tritt DJ und Produzent Topic auf. Unter seiner Leitung wurden die Hits „Breaking Me“ oder auch „All or nothing“ produziert. Für Lust zum Tanzen sorgen auch Alle Farben sowie VIZE. Es ist aktuell eines der erfolgreichsten Musikprojekte und lieferte beispielsweise den Song „Paradize“ mit DSDS-Jurorin Leonie sowie Rapper Capital Bra.