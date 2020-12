NRW: Tödliche Schüsse! 34-Jähriger vor Haus gefunden – HIER wurde er vorher gesehen

NRW: In Ahlen fielen am Donnerstagabend tödliche Schüsse.

Tödliche Schüsse in NRW!

In Ahlen (NRW) wurde am Donnerstagabend gegen 22 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus an der Theodor-Schwarte-Straße ein getöteter 34-Jähriger aufgefunden.

NRW: Tödliche Schüsse in Ahlen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erlitt der in dem Haus wohnende Mann durch einen Schuss die tödliche Verletzung.

„Zum jetzigen Zeitpunkt liegen uns keine Hinweise auf den oder die Täter oder eine mögliche Motivlage vor“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in einer Mitteilung.

------------

------------

Mordkommission ermittelt

Eine Mordkommission unter Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Ulrich Bux hat die Ermittlungen übernommen.

„Wir ermitteln mit Hochdruck in alle Richtungen und werden dabei auch besonders das private und berufliche Umfeld des 34-Jährigen beleuchten“, erklärte der Leiter der Mordkommission.

------------------------

Der Unterschied zwischen Mord und Totschlag:

Totschlag ist laut deutschem Strafrecht die vorsätzliche Tötung eines Menschen, die nicht die Merkmale für Mord erfüllen

Mordmerkmale: Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier, Heimtücke, Grausamkeit, Einsatz eines gemeingefährlichen Mittels, Ermöglichungsabsicht (um Straftaten begehen zu können), Verdeckungsabsicht (um Straftaten zu verdecken)

Freiheitsstrafe bei Totschlag: 5-15 Jahre

Freiheitsstrafe bei Mord: bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld lebenslänglich, bei verminderter Schuldfähigkeit oder Kronzeugenregelung weniger

------------------------

Toter war an Imbiss vor seinem Tod

„Wir wissen, dass der Getötete am Donnerstag bis etwa 21.20 Uhr in einem Imbiss an der Straße 'Markt' in Ahlen gearbeitet hat. Wir sind nun auf der Suche nach Zeugen, die den 34-Jährigen, der mit einem grauen Audi A4 Kombi mit der Städtekennung 'BE' unterwegs war, nach dieser Zeit noch im Stadtgebiet gesehen haben. Und wir suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes gesehen haben.“

Hinweise nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251/275-0 entgegen. (ms)