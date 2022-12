NRW: Frau will Kerzen auf Adventskranz anzünden – kurz darauf steht ihr ganzes Haus in Flammen

Am vierten Advent (18. Dezember) zündeten viele Menschen in Deutschland ganz traditionell die vierte Kerze auf ihrem Adventskranz an. Für eine Seniorin aus Monheim am Rhein (NRW) hatte das jedoch verheerende Konsequenzen.

Denn plötzlich breiteten sich die Flammen aus. Innerhalb kürzester Zeit brannte das gesamte Einfamilienhaus lichterloh. Nun steht die Seniorin vor dem Nichts, denn die Feuerwehr konnte nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

NRW: Adventskranz brennt plötzlich ganze Bude ab

Es ist die Horrorvorstellung schlechthin. Kurz vor Weihnachten liegt das Zuhause einer 91-jährigen Frau aus Monheim in Schutt und Asche. Dabei wollte es sich die ältere Dame am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr in ihrem Einfamilienhaus in der Bleer Straße nur gemütlich machen.

Doch als sie die letzte Kerze auf ihrem Adventskranz anzündete, brannte plötzlich die ganze Weihnachtsdekoration, wie die Seniorin selbst berichtet. Innerhalb von Sekunden seien die Flammen auch auf das Mobiliar im Haus übergriffen.

Enkel rettet Oma – doch sie verliert alles

Der Brand weitete sich schnell aus und der Brandgeruch zog hinüber zu den Nachbarn. Die Seniorin hatte Glück im Unglück, denn ihr Enkel wohnte nebenan. Als er den Geruch wahrnahm, wollte er bei seiner Oma nach dem Rechten sehen. Als er sah, dass das Haus in Flammen stand, dachte er nicht lange nach und eilte seiner Großmutter zur Hilfe.

Durch seinen Einsatz konnte die ältere Dame gerettet werden – sie blieb unverletzt. Von da an übernahm die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren zwar schnell vor Ort, konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass das Haus nahezu komplett ausbrannte. In ihr altes Zuhause kann die 91-Jährige nun nicht mehr, denn das ist durch den Brand unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf eine Summe von mehreren Hunderttausend Euro geschätzt.