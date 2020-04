NRW: Achtung vor DIESEM Anruf – Polizei warnt vor Corona-Betrügern

NRW. Achtung vor fiesen Corona-Betrügern!

Die Polizei in NRW warnt aktuell vor Anrufern, die durch den Betrug in der Corona-Krise Geld erbeuten wollen.

NRW: Klingelt das Telefon,heißt es Vorsicht vor Corona-Betrügern

Am Sonntag hat ein bislang unbekannter Mann bei einer Seniorin in Dortmund (NRW) angerufen und versucht, diese zu betrügen. Er gab sich fälschlicherweise als städtischer Mitarbeiter aus und bot der Frau ein sogenanntes „Corona-Paket“ an.

Das sollte unter anderem Desinfektionsmittel und Schutzmasken enthalten; Produkte also, die derzeit wichtig und kaum erhältlich sind. Der Corona-Betrüger ließ der Seniorin die Wahl zwischen einem kleinen und einem großen Paket. Dafür wollte er zwischen 420 und 700 Euro haben. Das Geld sollte die Frau auf ein von ihm genanntes Konto überweisen.

Dank ihres misstrauischen Gefühls verneinte die Frau und die Betrugsmasche hatte keinen Erfolg.

Polizei wendet sich mit dringendem Rat an Bevölkerung

Allerdings ist durchaus nicht jeder so skeptisch, weshalb die Polizei rät:

Bleib misstrauisch

Gib keine persönlichen Daten an Fremde weiter

Überweise kein Geld unbedacht auf unbekannte Konten

Erkundige dich im Vorfeld genau über Geschäfte und Händler

Wende dich bei ungewöhnlichen Anrufen an vertrauenswürdige Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld oder nehme Kontakt zur Polizei auf

Es ist also möglich, dass die betrügerische Anrufer erneut ihr Glück versuchen und die Unwissenheit sowie die Not der Menschen ausnutzen werden. Somit ist es sicherlich sinnvoll, sein persönliches Umfeld vor den Corona-Betrügern zu warnen. (nk)