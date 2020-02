NRW: Achtung! Polizei warnt vor Betrügern – wegen dieser neuen Masche

Balve. Seltsame Post für einen 30-jährigen Mann aus Balve (NRW).

Letzte Woche hat er einen Brief vom spanischen Innenministerium aus Madrid erhalten. Darin forderten die Spanier den 30-Jährigen aus NRW auf, 100 Euro Strafe für ein Verkehrsvergehen zu zahlen.

NRW: Seltsamer Brief aus Spanien sorgt in Balve für Verwirrung

Das fand der Mann höchst seltsam, schließlich hat er in seinem ganzen Leben noch keinen Fuß in das sonnige Land in Südeuropa gesetzt, geschweige denn ein Verkehrsdelikt begangen.

Balver (NRW): Ein Mann hat einen merkwürdigen Brief aus Spanien erhalten. (Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

In dem Brief waren allerdings sein Name sowie sein Kennzeichen korrekt aufgeführt. Das kam dem Mann aus NRW spanisch vor, sodass er den Vorfall der Polizei schilderte.

--------------------------------

--------------------------------

Polizei geht von Betrugsversuch aus

Die vermutet, dass es sich dabei um eine neue Betrugsmasche handelt.

Der 30-Jährige erstatte daher Anzeige gegen den bisher unbekannten Briefeschreiber. (vh)