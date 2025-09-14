Michael aus NRW will zur Hochzeit seines Sohnes – dann fließen die Tränen

Michael (Name geändert) aus NRW ist schwer krank – und hatte nur noch einen letzten Wunsch: Die Hochzeit seines Sohns mitzuerleben. Diesen letzten Wunsch hat der ABS-Wünschewagen Michael erfüllen können – und sorgte so für einen Tag, der allen Beteiligten unter die Haut ging. Die bewegende Geschichte teilt der Verein auf Facebook.

Michael aus NRW hat einen letzten Wunsch

An einem Freitag machten sich die Wunscherfüller auf den Weg, um Michael aus seiner Einrichtung in NRW abzuholen. Dort warteten er und seine Frau bereits voller Aufregung. Als er sicher im Wünschewagen Platz genommen hatte, ging es los in Richtung Hochzeitsfeier. Das Ziel: ein Begegnungshof, auf dem die freie Trauung seines Sohnes und seiner Schwiegertochter stattfand.

Trotz Feierabend- und Urlaubsverkehrs auf der A2 kamen alle rechtzeitig an. Und schon beim Ankommen wurde es emotional, wie die Wünscheerfüller aus NRW berichten. Die Eltern des Bräutigams wurden herzlich von Familie und Freunden empfangen – und schon flossen die ersten Tränen. Vor der eigentlichen Zeremonie stürmten die Gäste das Kuchenbuffet, zu dem auch die Wunscherfüller eingeladen waren. „Lecker war’s!“, berichtet das Team.

„Sehr schöne Wunschfahrt“

Dann begann die gut einstündige Trauung mit Musikbegleitung. Für Michael wurde ein schattiger Platz gefunden, von dem aus er gemeinsam mit seiner Frau die Zeremonie verfolgen konnte. Beide zeigten sich tief bewegt – ein unvergesslicher Augenblick für das Paar. Da es Michael an diesem Tag erfreulicherweise gut ging, blieb er auch noch zum Abendessen. Es gab Döner, Falafel und frische Salate, die sich der Westfale ordentlich schmecken ließ.

Als die Feier langsam endete, machte sich auch der Wünschewagen bereit für den Rückweg. Doch bevor es losging, durften die anwesenden Kinder das Fahrzeug noch von innen erkunden – ein kleines Highlight am Rande. Auf der Heimfahrt herrschte eine besondere Stimmung – voller Dankbarkeit und Zufriedenheit. „Wir fuhren zurück nach Münster in der Gewissheit, dass das wieder eine sehr schöne Wunschfahrt mit vielen glücklichen und zufriedenen Menschen war“, berichten die Wünscheerfüller aus NRW abschließend.

