Vermisste Frau aus NRW wieder da – Partner macht dummen Fehler und muss sofort in den Knast

Was für eine Wendung! Ein Mann (42) stattete am Donnerstag (6. November) der NRW-Polizei einen Besuch ab, um ein vermeintlich harmloses Anliegen zu klären.

Gegen 11:30 Uhr erschien der 42-Jährige am Hauptbahnhof Aachen und erklärte den Beamten, dass seine seit einem halben Jahr vermisste Partnerin wieder aufgetaucht sei – damit sei der Fall für ihn erledigt. Doch sein Gang zur Polizei sollte sich kurz darauf als großer Fehler entpuppen.

Ungewöhnliche Festnahme in NRW

Statt mit einem Dankeschön nach Hause zu gehen, endete der Tag für den Mann hinter Gittern. Denn während die Beamten seine Identität überprüften, stellten sie fest, dass ein offener Untersuchungshaftbefehl gegen ihn vorlag.

Der Grund: Ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in erheblichem Umfang. Der 42-Jährige wurde direkt verhaftet. Als wäre das nicht genug, offenbarte sich bei der anschließenden Durchsuchung ein weiterer Fund.

Falscher Führerschein im Gepäck

In seiner Tasche trat ein gefälschter Schweizer Führerschein zutage, der auf seinen Namen ausgestellt war. Die Aachener Beamten ließen nicht lange mit einer Reaktion auf sich warten: Sie fertigten eine zusätzliche Strafanzeige wegen des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise.

Der Mann war aus Sicht der Beamten kein Unbekannter. Seine Akte ist mit mehreren Einträgen aus der Vergangenheit gespickt, war nur auf Bewährung auf freiem Fuß. Nach den formellen Prozessen übergab die Bundespolizei den Beschuldigten an die Staatsanwaltschaft Aachen. Von dort ging es in die Justizvollzugsanstalt Aachen. Das Kapitel des „freundlichen Besuchers“ endete damit abrupt im Gefängnis – ein Fall, wie man ihn nicht alle Tage sieht.