NRW: Auto rast gegen Laternenmast – das Alter des Fahrers erschüttert

In NRWendete die Spritzfahrt zweier Teenager vor einem Laternenmast.

Aachen. Autofahrt mit verheerenden Folgen! Diese Spritzfahrt hätte sich ein Teenager aus Aachen (NRW) wohl besser gespart – denn neben der saftigen Rechnung für den Blechschaden flattern dem Jugendlichen nun einige Anzeigen ins Haus.

Gemeinsam mit seiner Freundin (15) hatte sich der 16-Jährige den Wagen seiner Eltern für eine Spritztour genommen, was in einem kompletten Desaster endete. Und das hätte beinahe noch weit drastischere Folgen gehabt.

NRW: Zeuge bemerkt auffälliges Fahrverhalten

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr entdeckte ein Zeuge in einem Parkhaus in Aachen im Westen von NRW einen Wagen, der mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen unterwegs war. Sofort rief er die Polizei.

Von dem Parkhaus unweit der Universität in Aachen fuhr der Wagen Richtung Süden. Auf einer größeren Straße entdeckten Beamte der Polizei das Fahrzeug. Doch als sie ihn über die Anlage auf ihrem Dach zum Anhalten aufforderten, kam alles anders als gedacht.

In diesem Moment gab der Fahrer erst richtig Gas. Sein Weg führte ihn mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt. Auf dem Weg dorthin überfuhr er eine rote Ampel und sorgte beinahe für einen Unfall mit dem Gegenverkehr. Nur einer aufmerksamen Frau war zu verdanken, dass es nicht zum Crash kam.

Gefährliche Fahrmanöver

Nachdem er beim Abbiegen eine Mittelinsel touchierte und der Vorderreifen des Wagens platzte, geriet er auf die Gegenfahrbahn - dort kam ihm eine 60-Jährige entgegen, die noch im letzten Moment ausweichen konnte. So streifte der 16-Jährige auf seiner Fahrt lediglich den anderen Wagen.

Kurze Zeit später brachte der minderjährige Fahrer sich selbst und seine Begleitung erneut in große Gefahr. Beim Versuch, links abzubiegen, verlor er endgültig die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen Laternenmast. Der fahruntüchtige Peugeot musste abgeschleppt werden.

Glück im Unglück

Die beiden Teenager hatten Glück im Unglück: Sie blieben unverletzt. Was sich im Anschluss bei ihrer Befragung herausstellte, erklärte zumindest den panischen Fluchtversuch der beiden.

Beim 16-Jährigen zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Marihuana, seine Freundin hatte zudem geringe Mengen an Drogen dabei. Nun kommen einige Anzeigen auf sie zu:

Gefährdung des Straßenverkehrs

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Besitzes von Betäubungsmitteln

16-Jähriger wegen aufmerksamer Autofahrer unverletzt

Beide können sich wohl bei den anderen aufmerksamen Autofahrern und ihren Schutzengeln bedanken, dass bei der Irrfahrt niemand verletzt wurde. (dav)