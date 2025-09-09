Ermittler stürmen NRW-Pizzeria – im Keller machen sie eine erschreckende Entdeckung

Zoll-Einsatz nach einem Europol-Hinweis in NRW. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen nahm das Zollfahndungsamt Essen eine Pizzeria in Aachen hoch.

Wie die Ermittler am Dienstag (9. September) mitteilten, durchsuchten die Fahnder bereits am 14. August mehrere Orte, darunter eine Pizzeria in NRW. Dabei ging es eigentlich um unversteuerte Zigaretten. Doch im Keller des Ladens entdeckten die Beamten scharfe Schusswaffen!

Scharfe Waffen in NRW-Pizzeria

Den Betreiber trafen die Zoll-Fahnder zunächst nicht an. Stattdessen fanden sie seinen Vertreter (47). In den Räumlichkeiten der Pizzeria konnten die Beamten zunächst nur kleine Menge unversteuerter Zigaretten finden. Dazu die drei scharfe Schusswaffen, die frei zugänglich in einem der Kellerräume lagen.

++ Unwetter in NRW ++ HIER verschärft sich die Starkregen-Lage ++ „Müssen vermutlich evakuieren“ ++

Gegen den 47-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet und ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. In seinem Haus und Garage fanden die Ermittler schließlich 120.000 unversteuerte Zigaretten verschiedener Marken. In der Nähe konnten die Einsatzkräfte dann noch das Auto des Beschuldigten ausfindig machen – mit weiteren 50.000 unversteuerten Zigaretten. Der geschätzte Steuerschaden: 42.500 Euro.

Zollfahndung NRW deckt weiteren Fall auf

Zusätzlich trafen die Ermittler in der Pizzeria eine Person illegalen Aufenthalts. Diese wurde der Polizei Aachen übergeben.

Mehr Themen:

Die Ermittlungen durch die Zollfahndung in NRW dauern an.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.