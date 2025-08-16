Ausgerechnet jetzt! A46 in NRW tagelang gesperrt – es droht Chaos

Wer am kommenden Wochenende (15. August bis 18. August) rund um Düsseldorf unterwegs ist – ob als Pendler, Wochenendausflügler oder Urlauber auf der Durchreise – sollte besser einen weiten Bogen um die A46 in NRW fahren.

Denn eine beliebte Brücke (die Rheinbrücke Flehe) ist gleich für mehrere Tage gesperrt. Doch was bedeutet das nun für die zahlreichen Auto-Fahrer, die in NRW unterwegs sind?

Rheinbrücke in NRW: Gesperrt bis zum 18. August

Denn: Die Brücke in NRW wird von Freitag, 15. August, 21 Uhr bis Montagmorgen, 18. August, 5 Uhr komplett gesperrt. Grund sind dringend nötige Korrosionsschutzarbeiten, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt. Die Arbeiten waren ursprünglich für Anfang August angesetzt, mussten aber wegen schlechten Wetters verschoben werden. Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert.

Doch nicht nur Auto-Fahrer sind betroffen: Auch die Buslinie 827 zwischen Neuss und Düsseldorf fährt an diesem Wochenende nicht wie gewohnt. In Düsseldorf pendeln die Busse nämlich lediglich zwischen „Am Steinberg“ und „Universität Süd“, in Neuss nur zwischen „Neuss Norf S“ und „Jagenbergstraße“.

Rheinbahn informiert per Aushänge und Durchsagen

Der Abschnitt in NRW dazwischen entfällt vollständig. Aber keine Sorge: Die Rheinbahn informiert alle Fahrgäste per Aushängen an den unterschiedlichen Haltestellen und per Durchsagen in den diversen Bussen. Wer also plant, über die Fleher Brücke zu fahren oder mit der Linie 827 unterwegs zu sein, sollte rechtzeitig umplanen – und sich auf längere Wege oder alternative Routen einstellen.

