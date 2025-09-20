Hiobsbotschaft auf A44 in NRW! Tagelange Vollsperrung zermürbt Pendler

Schon wieder eine Sperrung? Genau das könnten sich nun zahlreiche Pendler in NRW fragen, denn auf der A44 in NRW kommt es erneut zu einer Vollsperrung. Und die betrifft nicht nur einen spezifischen Zeitraum im September, sondern geht teilweise sogar bis in den Oktober!

Wann es losgeht, welche Strecken betroffen sind und vor allem welche Umwege du dann nutzen musst, erfährst du HIER.

A44 in NRW gesperrt: Alle wichtigen Infos im Überblick

Jetzt ist es offiziell: Die Autobahn GmbH sperrt die A44 in NRW vom 22. September (Montag) bis zum 29. September (Montag), 5 Uhr, im Bereich Lank-Latum und Düsseldorf-Messe/Arena in Richtung Mönchengladbach.

Alternativ kann man während dieser großflächigen Absperrung über die A44 in Fahrtrichtung Velbert bis zum Dreieck Ratingen-Ost fahren. Von dort geht es weiter über die A3 in Fahrtrichtung Köln bis zum Kreuz Hilden, anschließend fährt man über die A46 in Richtung Neuss bis zum Autobahndreieck Neuss-Süd. Zuletzt geht es über die A57 Richtung Krefeld bis zum Kreuz Meerbusch.

Doch damit nicht genug: Die Auffahrt Lank-Latum ist zudem vom 22. September, 22 Uhr, bis Mittwoch, den 24. September, 10 Uhr, nicht befahrbar. Vom 24. September (10 Uhr) bis zum 29. September (5 Uhr) ist diese Anschlussstelle sogar in beide Richtungen gesperrt.

Wer die Ausfahrt Lank-Latum nutzen möchte, wird über Strümp durch das Stadtgebiet im „nachgeordneten Netz“ (Xantener Straße – Moerser Straße – Meerbuscher Straße) geleitet. Später ist die Auffahrt auf die A 57 über Bovert in beiden Fahrtrichtungen möglich.

A57 in Richtung Köln: eine Alternative

Und nicht nur dieser Streckenbereich ist (bald) gesperrt und könnte für genervte Blicke sorgen: Im Oktober wird derselbe Streckenabschnitt in die Gegenrichtung gesperrt. Vom 21. Oktober (Dienstag) bis zum 28. Oktober (Dienstag), 5 Uhr, ist die A44 bereits ab dem Autobahnkreuz Meerbuch gesperrt.

Autofahrer müssen dann über die A57 in Richtung Köln bis zum Dreieck Neuss-Süd, über die A46 Richtung Wuppertal bis zum Autobahnkreuz Hilden und schließlich über die A3 in Richtung Oberhausen bis zum Autobahndreieck Ratingen-Ost fahren, um ihr Ziel zu erreichen.

Eine gute Nachricht bleibt: Rad- und Fußwege sind von dieser Maßnahme nicht betroffen und bleiben somit geöffnet.