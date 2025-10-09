Warnung an Autofahrer in NRW: A44 wochenlang gesperrt

Autofahrer in NRW müssen sich auf Behinderungen einstellen: Bauarbeiten an der A44 und der Theodor-Heuss-Brücke sorgen für Sperrungen, Umleitungen und Verzögerungen.

Welche Maßnahmen geplant sind und wie sie den Verkehr beeinflussen, erfährst du hier.

NRW: Bauarbeiten in Essen und Aachen

Ab Montag, 13. Oktober, beginnt in NRW eine neue Bauphase: Die Auffahrt der Anschlussstelle Essen-Heisingen in Richtung Velbert wird gesperrt. Die Sperrung soll bis zum 3. November andauern. Im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke arbeitet die Autobahn GmbH an einer Abdichtung und saniert den Fahrbahnbelag.

Eine innerstädtische Umleitung über die Kampmannbrücke zur Anschlussstelle Essen-Kupferdreh wird eingerichtet. Die Theodor-Heuss-Brücke wird derzeit umfassend saniert. Gleichzeitig sorgt auch die A44 an anderer Stelle in NRW für Behinderungen. Autofahrer müssen zwischen der Anschlussstelle Broichweiden und dem Autobahnkreuz Aachen mit Sperrungen rechnen.

NRW: Fortschritte beim Ausbau der A44

Die rechte Fahrspur und Ausfahrt Broichweiden Richtung Belgien sind von Mittwoch, 8. Oktober, bis Donnerstag zeitweise gesperrt. In der Nacht von Mittwoch (20 Uhr) bis Donnerstagmorgen (5 Uhr) und tagsüber von 9 bis 15 Uhr wird der Verkehr umgeleitet. Eine beschilderte Umleitung erleichtert die Fahrt.

Die Sperrungen sind Teil des sechsstreifigen Ausbaus der A44, zu dem auch die Fertigstellung von Lärmschutzwänden gehört. Die provisorische Ausfahrt Broichweiden wird zurückgebaut, während der Verkehr für die nächste Bauphase umgeleitet wird. Die Arbeiten sollen langfristig den Verkehrsfluss verbessern.