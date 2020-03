NRW: 5-Jähriger will in Bus einsteigen – der Fahrer reagiert unfassbar dreist

Hemer. Unfassbar dreist war die Reaktion eines Fahrers, als ein fünfjähriger Junge und seine Großmutter in Hemer (NRW) in einen Bus steigen wollte. Es kam zu einem Streit, die Frau meldete sich bei der Polizei.

NRW: Junge steigt in Bus, dann passiert Unfassbares

Am Donnerstag wollten die Beiden in einen Bus in Hemer (NRW) steigen, als sie eine erschreckende Erfahrung machen mussten. Der Junge stieg gerade in den Bus, hatte einen Fuß in der Tür und auch seine Großmutter wollte gerade einsteigen. Da schloss der Fahrer plötzlich die Tür. Der linke Fuß des Jungen blieb in der Tür stecken. Sofort reagierte seine Oma mit starkem Hämmern, damit der Fahrer die Tür wieder öffnet.

Der öffnete die Tür schließlich, dann kam es zu einem Streit zwischen der 49-jährigen Großmutter und dem Fahrer. Er verwies darauf, dass man vorne einsteigen soll. Der 60-Jährige zeigte sich wenig einsichtig und bot bloß an, einen Krankenwagen zu rufen.

Frau erstattet Anzeige

Doch die Großmutter wollte das Verhalten des Mannes nicht hinnehmen und erstattete eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Busfahrer. Das Verkehrsunternehmen schickte schließlich einen Fahrdienstleiter nach Hemer, um die Vorfall zu klären.