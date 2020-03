NRW: 39-Jähriger sticht Mann in den Bauch – jetzt ist er wieder auf freiem Fuß

In Soest in NRW attackierte ein Mann einen anderen mit einem Messer. Jetzt ist er wieder auf freiem Fuß. (Symbolbild)

Soest. Blutige Auseinandersetzung in Soest in NRW. Ein 39-Jähriger stach einem 36-Jährigen in den Bauch. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Passiert war dies am letzten Donnerstag.

Der Täter stach in einem Mehrfamilienhaus im Süden von Soest mit einem Küchenmesser zu. Er verletzte den 36-Jährigen im Bauchraum. Noch immer befindet sich der schwer verletzte Mann in einem kritischen Zustand.

NRW: War es Notwehr?

Wie es zur Auseinandersetzung kam? Schuld war ein Streit. Der Schwerverletzte versuchte sich mit mehreren weiteren Personen in die Wohnung des 39-Jährigen Zutritt zu verschaffen.

---------

Mehr News aus NRW:

Essen: Kriminalität auf historischem Stand – doch DIESE Entwicklungen bereiten der Polizei Sorgen

Dortmund: Männer ergaunern sich 200.000 Euro – irre, mit welcher Masche sie das schaffen

Coronavirus in NRW: Infizierter landet am Flughafen Düsseldorf ++ Mehrere Schulen müssen schließen ++ Verdacht auch in Kölner Knast

---------

Daraufhin zückte der Beschuldigte das Messer. Die Polizei Soest nahm den Messerstecher fest. Einen Tag später wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Grund: kein dringender Tatverdacht. Die Polizei in NRW kann nicht ausschließen, dass der 39-Jährige aus Notwehr gehandelt habe. (ldi)