NRW: 35-Jähriger tot aus See geborgen – er war seit Samstag vermisst

Troisdorf. Rettungskräfte haben am Dienstag einen Toten aus dem Rotter See in Troisdorf (NRW) geborgen.

Es handele sich um einen seit Samstagabend vermissten Mann aus Bonn (NRW), sagte ein Polizeisprecher.

Der 35-Jährige sei mit einem Schwimmtier ins Wasser gegangen. Seine Freunde hätten sich nach einiger Zeit wegen Gewittergefahr ans Ufer zurückbegeben. Der junge Mann sei jedoch verschwunden.

Nach Informationen des Express ist die Alarmierung aber erst am Sonntagabend bei der Feuerwehr eingegangen, obwohl die Freundin des Toten den Bonner zuletzt am Samstagabend auf dem See gesehen hatte.

Taucher suchten Sonntag und Montag den See ab

Am Sonntagabend und den gesamten Montag suchten Einsatzkräfte der Feuerwehr, des THW, des DLRG, der DRK Wasserrettung und Polizei nach dem Mann. Dabei wurden zehn Taucher und vier Boote eigesetzt, unter anderem auch ein Sonarboot. Am Montag wurde dann ein Hubschrauber eingesetzt, der den See absuchte, ebenfalls ohne Erfolg.

Baden in Seen kann lebensgefährlich werden. (Symbolbild) Foto: dpa

Gefahr beim Baden in Naturgewässern

viele Menschen unterschätzen die Gefahren beim Baden in Flüssen und Seen

Unterströmungen und extreme, plötzliche Kälte sind oft Unfallursachen

hinzu kommen Alkoholgenuss und überschätztes Schwimmkönnen

2019 sind 65 Menschen in NRW ertrunken

Rhein ist Unfallschwerpunkt wegen extremer Strömungen und viel Schiffsverkehr

dreiviertel der Ertrunkenen waren männlich

Nun haben Spaziergänger den leblosen Mann auf dem See treiben sehen und die Polizei gerufen. Die konnten den Leichnam bergen und schnell stand fest, dass es sich um den Vermissten handelte. (fb)