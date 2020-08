NRW: 30 Bäume gepflanzt – was dann passiert, macht sprachlos „einfach nur widerlich“

Krefeld. 30 Bäume hat die Stadt Krefeld (NRW) am Rand eines neuen Radwegs pflanzen lassen. Für einige Tage verschönerten sie diesen merklich.

Zumindest bis Sonntag – an diesem Tag bekam eine Passantin einen regelrechten Schock, als sie sah, was am Radweg geschehen war. Von den jungen Pflanzen war nicht mehr viel übrig geblieben!

NRW: Unfassbar, was Unbekannte am Radweg machen

Als sie sah, was am Dießemer Bruch an der Promenade zwischen einem neuen Radweg und dem parallel verlaufenden Gehweg geschehen war, alarmierte sie sofort die Polizei.

Auch die Beamten stocken, als sie auf den Radweg blicken: Ein Großteil der 30 neuen Bäume liegt glatt und sauber durchgesägt am Straßenrand.

Unbekannte hinterlassen merkwürdige Botschaft

Ein Unbekannter habe die jungen Bäume teilweise nur angesägt, andere wiederrum komplett umgeknickt, schreiben die Beamten. Doch für keins der Exemplare nahm die Verwüstungstour, die sich in der Nacht auf Sonntag abgespielt hat, kein gutes Ende: „Aus Sicherheitsgründen musste die Feuerwehr sie entfernen.“

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Die Täter hinterließen nicht nur ein Bild der Verwüstung, sondern auch rote Graffittis mit dem Text „Wurtzelschäden Preventions Massnahme“, „Rechtschreibfehler inklusive“, berichten die Beamten. Die Radweg-Zeichen strichen sie mit schwarzer Farbe durch.

NRW: In Krefeld sägte Unbekannte an 30 Bäumen. Foto: Polizei Krefeld

Nicht nur die Polizei, auch die Krefelder sind von diesem Anblick geschockt. Auf der Facebook-Seite der Polizei Krefeld sorgt ein Bild der gekappten Bäume für Empörung:

Die haben doch den Knall nicht gehört! Die sollten als Strafe die Bäume neu pflanzen (mit eigenen Händen) und bezahlen.

Es ist so schade um die schönen jungen Bäume. Oh Mensch... Was hast du da nur wieder angerichtet??

Irgendwie kommt bei mir in meiner Wut die Erinnerung an meinen Geschichtsunterricht hoch, nach dem im Mittelalter derartige Baumfrevler an denselben aufgeknüpft wurden.

In welcher Welt leben wir mittlerweile? Erschreckend und traurig. Ich hoffe, die Ermittlungen werden erfolgreich sein.

Einfach nur widerlich diese Aktion.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Die Polizei Krefeld sucht nun nach dem oder den Tätern. Wer hat etwas gesehen?

Zeugenhinweise kannst du unter der Telefonnummer 02151-6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de an die Polizei Krefeld weitergeben. (vh)