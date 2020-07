In NRW wird die 27-Jährige Livia Perrone Medina vermisst.

NRW: 27-Jährige steigt in Zug – seitdem fehlt von ihr jede Spur

Eine Frau stieg in Aachen (NRW) in einen Zug – und ist seitdem spurlos verschwunden.

Jetzt fahndet die Polizei Aachen (NRW) öffentlich nach der 27-Jährigen.

NRW: Frau steigt in Zug und verschwindet

Am Samstag (27. Juni) stieg die 27-jährige Livia Perrone Medina in Aachen (NRW) in einen Zug.

Livia Perrone Medina wurde das letzte Mal in einem Zug in NRW gesehen. Foto: Polizei Aachen

Sie wurde an diesem Tag um 9.30 Uhr im Regionalexpress 1 von Aachen nach Hamm (NRW) zum letzten Mal gesehen.

Seit diesem Tag ist Livia Perrone Medina verschwunden – am Montag (29. Juni) wird sie bei der Aachener Polizei als vermisst gemeldet.

Nachdem bisherige Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nicht zur Feststellung ihres Aufenthaltsortes führten, bitten die Beamten jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

NRW: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die 27-Jährige wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,65 Meter groß, schlanke Statur

dunkelbraune, gelockte, schulterlange Haare

tätowierte Arme

trägt eine goldene Brille mit runden Gläsern

Die verschwundene Livia Perrone Medina trägt eine goldene Brille, hat Tätowierungen am Arm. Foto: Polizei Aachen

Hinweise nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 sowie unter den Nummern 0241 / 9577-34210 entgegen. (kv)