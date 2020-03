NRW: 22-jähriger Autofahrer prallt in Gegenverkehr und stirbt − Polizei hat schreckliche Erkenntnis

Geseke. Schrecklicher Unfall am Donnerstag im Kreis Soest (NRW)!

Auf der B1 in Geseke war ein 22-jähriger Mann in den Gegenverkehr geraten und mit einem Transporter zusammengestoßen. Der Audi-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle in NRW, der Fahrer des Transporters kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus.

NRW: Verstorbener war nicht angeschnallt

Warum der Autofahrer aus Salzkotten von seiner Fahrbahn abgekommen war, steht noch nicht fest. Klar ist nur: Der 22-Jährige prallte ungebremst mit dem Transporter zusammen.

Er wurde in seinem Audi A1 eingequetscht und starb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei außerdem mitteilte, war der Verstorbene nicht angeschnallt.

Transporter-Fahrer kommt ins Krankenhaus

Der Fahrer des Transporters überlebte den Unfall trotz schwerer Verletzungen. Der 49-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (nr mit dpa)