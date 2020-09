NRW: Männer geraten in Streit – dann eskaliert die Situation

NRW. Messerattacke in NRW!

In der Nacht zu Samstag stach offenbar ein 20-Jähriger mit einem Messer auf einen 19-Jährigen in Düsseldorf ein.

NRW: 20-Jähriger sticht auf 19-Jährigen ein

Um 1.55 Uhr soll der 20-Jährige mit einem Messer sein 19-jähriges Opfer am Düsseldorfer Schloßufer in Höhe der Freizeitreppe (NRW) lebensgefährlich verletzt haben. Der 19-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht; in der Nacht stabilisierte sich sein Zustand.

Mithilfe von Zeugenhinweisen konnte der Tatverdächtige währenddessen in der Nähe des Tatorts festgenommen und an die Kriminalpolizei übergeben werden. Das teilte die Polizei am Sonntagmittag in einer Polizeimeldung mit.

Mann wird versuchte Tötung vorgeworfen

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein Streit zwischen den beiden jungen Männern vorangegangen. Die Situation eskalierte schließlich, woraufhin der 20-Jährige ein Messer gezückt und auf sein Opfer eingestochen haben soll.

Ihm wird nun versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen. Am Sonntag sollte er dem Haftrichter vorgeführt werden. (nk)