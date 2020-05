NRW: 18-Jähriger tötet Teenager – DARUM hätte der mutmaßliche Täter gar nicht frei herumlaufen dürfen

Am Abend des 30. April wurde in Bielefeld (NRW) ein 17-Jähriger erstochen. Der mutmaßliche Täter soll nur wegen Corona auf freiem Fuß gewesen sein.

Bielefeld. Es war eine Tat, die ganz NRW schockierte. Am 30 April stach ein 18-Jähriger in Bielefeld auf einen anderen Jugendlichen ein. Er wollte sein Opfer offenbar ausrauben. Wenig später erlag der 17-Jährige seinen Verletzungen.

In der Stadt im Nordosten von NRW zeichnet sich nun eine Justizpanne ab. Denn wie das „Westfalen-Blatt“ berichtete, hätte der 18-Jährige eigentlich noch in Untersuchungshaft sitzen können.

NRW: Prozess platzte wegen Corona

So sei der verhaftete Eduard T. der Polizei bereits aufgrund zahlreicher Delikte bekannt, er soll im Herbst vergangenen Jahres mehrere Gewalttaten begangen haben. Im Oktober hatte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl ausgestellt, woraufhin T. in Untersuchungshaft musste. Dort wurde er fünf Wochen vor seiner schrecklichen Tat entlassen – ohne, dass ihm ein Prozess gemacht wurde.

Foto: Christian Mathiesen/dpa

Nachdem der Anfang Januar wegen neuer Vorwürfe unterbrochen worden war, sollte die Verhandlung eigentlich am 3. April starten. Doch dazu kam es nicht.

Denn das Gericht hatte einige Tage vor Verhandlungsbeginn entschieden, dass die Räumlichkeiten für eine Verhandlung während der Coronavirus-Krise ungeeignet seien. Auch in Gerichten gilt die Einhaltung eines Abstands von 1,5 Metern zwischen Personen.

Justiz fürchtet Fernbleiben von Zeugen

Offenbar fürchtete die Justiz, diese Regelung nicht einhalten zu können und somit Zeugen und Beteiligten des Prozesses einem gesundheitlichen Risiko auszusetzen. Auch das mögliche Fernbleiben von Zeugen aufgrund von Ansteckungsgefahr führte wohl zu der Entscheidung, den Prozess abzusagen. Nun kommt jedoch Unglaubliches ans Licht.

Wie das „Westfalen-Blatt“ berichtete, habe es nach Recherchen eine Überprüfung dieser Begründung gegeben. Und die kommt zu einem ganz anderen Schluss.

Gericht räumt Fehleinschätzung ein

So räumt der Amtsgerichtssprecher gegenüber dem Blatt ein: „Grundsätzlich waren auch während der Zeit des wegen der Corona-Pandemie eingeschränkten Dienstbetriebs die Voraussetzungen zur Abhaltung von Hauptverhandlungen in Haftsachen seitens des Amtsgerichts gegeben.“ Der Prozess hätte also durchaus in den Räumlichkeiten des Gerichts stattfinden können.

In dem Saal, der für die Verhandlung vorgesehen gewesen sei, „wäre die Einhaltung der Abstandsregelungen und somit die Durchführung des Sitzungsbetriebs möglich gewesen“, so der Sprecher weiter. Da gegen einen Angeklagten in Untersuchungshaft spätestens nach sechs Monaten der Prozess beginnen muss, wäre ein Start im Mai nicht mehr möglich gewesen. (dav)