NRW: 17-Jähriger in Bielefeld mit Messer getötet – jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter geschnappt

Bielefeld. Festnahme im Fall eines getöteten 17-Jährigen in Bielefeld (NRW)!

Am Freitagnachmittag hatten sich zwei Zeugen bei der Mordkommission in Bielefeld (NRW) gemeldet, um Hinweise auf den möglichen Täter zu geben.

NRW: Zeugen wollen den Täter erkannt haben

Sie gaben an, dass sie ungefähr zur Tatzeit im Vorbeigehen eine ihnen bekannte Person an der S-Bahn-Haltestelle Schelpmilser Weg gesehen hatten. Sie soll sich mit einer anderen männlichen Person gestritten haben. Die Ermittler konnten den Unbekannten mithilfe der Zeugenaussagen identifizieren: Es handelte sich um einen 18-jährigen Bielefelder, der wegen mehrerer Gewaltdelikte bereits polizeilich bekannt ist.

Die Polizei sucht noch immer nach der Tatwaffe. Foto: Christian Mathiesen/dpa

Nachdem der Verdacht gegen den 18-Jährigen im weiteren Verlauf der Ermittlungen immer mehr wuchs, wurde der Verdächtige am späten Freitagnachmittag in einer Wohnung in Bielefeld festgenommen. Dort fanden die Beamten auch die Bekleidung, der er bei der Tat getragen haben soll.

18-Jähriger sitzt wegen Totschlags in U-Haft

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 18-Jährige versucht zu haben, den 17-jährigen Bielefelder auszurauben. Anschließend soll er mehrfach auf den Jugendlichen eingestochen und ihn dadurch tödlich verletzt hat. Der Verdächtige selbst macht keinerlei Angaben zur Sache und lässt sich von einem Anwalt vertreten.

Am Samstag wurde er dem Haftrichter beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, der ihn zur Untersuchungshaft in eine JVA einliefern ließ. Dem 18-Jährigen wird Totschlag in Tateinheit mit versuchtem Raub mit Todesfolge vorgeworfen Die Ermittlungen dauern an. Die Tatwaffe wurde noch immer nicht gefunden.

