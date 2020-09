NRW: Schockierende Tat! Unfassbar, wie eine Stadt verschandelt wurde – Zeugen gesucht

In NRW haben Unbekannte rund 17 Hakenkreuze an Häuserfassaden, Fenster und Autos gesprüht. (Symbolfoto)

am 16.09.2020 um 16:13

Schockierende Vandalismus-Tat in Krefeld (NRW): Dort wurden rund 17 gesprühte Hakenkreuze im öffentlichen Raum entdeckt – jetzt sucht die Polizei Zeugen der widerlichen Sachbeschädigung.

NRW: Unbekannte sprühen Hakenkreuze

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte in Krefeld (NRW) rund um den Bockumer Platz mindestens 17 Hakenkreuze gemalt und besprüht.

Die Symbole wurden offenbar zwischen 22 Uhr und abends und sieben Uhr morgens verteilt. So fanden sich Hakenkreuze auf Hausfassaden und Türen, an einer Straßenbahn-Haltestelle, an einem Garagentor, einem Wahlplakat und sogar auf der Motorhaube eines Autos.

Das nationalsozialistische Symbol war teilweise mit schwarzer Sprühfarbe, teilweise mit rotem Stift angebracht worden.

NRW: Polizei sucht Hakenkreuz-Maler

Mitarbeiter eines Supermarktes am Borkumer Platz hatten die Polizei informiert, nachdem sie ein Hakenkreuz auf der Fensterscheibe des Ladens bemerkten.

Daraufhin suchten die Einsatzkräfte die Umgebung ab, fanden die weiteren Sachbeschädigungen.

Der polizeiliche Staatsschutz der Polizei Krefeld (NRW) ermittelt, sucht nach Zeugen der Taten. Hinweise unter 02151 / 6340 oder per E-Mail an Hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.