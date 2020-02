Bad Godesberg. Die Polizei sucht gerade mit Hochdruck nach einem 16 Jahre alten Mädchen aus Bad Godesberg (NRW). Seit zwei Wochen wird Saskia W. schon vermisst. Jetzt haben die Beamten ein Foto von ihr veröffentlicht. Hast du die 16-Jährige gesehen?

Dass Saskia W. das letzte Mal gesehen wurde, ist schon mehr als zwei Wochen her. Am 12. Februar (Mittwoch) hat sie gegen 16.15 Uhr die Jugendeinrichtung in Bad Godesberg verlassen, in der sie wohnte.

NRW: 16-jähriges Mädchen vermisst - Hast du Saskia W. gesehen?

Die Polizei ging allen möglichen Hinweisen nach. Demnach hatte sie Kontakte nach Köln und Essen. Saskia meldete sich ab und zu bei Angehörigen, benutzte dabei aber immer verschiedene fremde Handys.

----------

Mehr News aus Oberhausen:

Oberhausen: Alleinerziehende Mutter (31) leidet an seltener Krankheit – und braucht jetzt dringend deine Hilfe

Coronavirus in NRW: Sechs Infizierte in NRW ++ erste Verdachtsfälle im Ruhrgebiet

Centro Oberhausen: Frau sieht IHN – und ruft sofort die Polizei

Coronavirus in NRW: Mutter mit Kindern meldet sich aus Quarantäne – „Die Angst, die ich mir mache...“

----------

Doch als alle möglichen Aufenthaltspunkte ermittelt wurden, steht die Polizei nun vor einem Rätsel und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe, weil „eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann“, wie die Polizeibeamten deutlich machten.

Saskia W. wird seit zwei Wochen vermisst.

So wird die Vermisste Saskia W. beschrieben:

Sie ist 1,60 Meter groß

hat eine kräftige Statur

Sie ist 16 Jahre alt

Das Mädchen hat blonde lange Haare

Bekleidet war der Teenager mit einer Jacke in Tarnfarben, einer engen grauen Jeans und hellen Turnschuhen

Polizei sucht nach Zeugen

Hast du die Vermisste gesehen oder weißt, wo sie sich aufhält? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei jeder Polizeidienststelle. (js)