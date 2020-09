NRW: 16-Jähriger fährt Ford – und leistet sich Verfolgungsjagd mit Autobahnpolizei

am 23.09.2020 um 20:32

Schon als Kind träumen viele Menschen davon, ein Auto zu fahren. Ein 16-Jähriger aus NRW hat das jetzt heimlich in die Tat umgesetzt.

Am Ende lieferte er sich auch noch eine Verfolgungsjagd mit der Autobahnpolizei St. Augustin (NRW)...

NRW: 16-jähriger fährt Auto und baut einen Unfall

Wie die Polizei Köln mitteilt, habe der Jugendliche am Dienstag gegen 17 Uhr im stockenden Verkehr auf der Autobahn 565 einen Auffahrunfall mit dem Ford seiner Mutter verursacht.

--------------------

Das ist das Bundesland NRW:

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

--------------------

Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, sei er anschließend auf der Autobahn in Richtung Bonn-Nordost geflüchtet.

NRW: Jugendlicher liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Auf der A59 fiel den Beamten der Autobahnpolizei der Ford auf. Als sie den 16-Jährigen dazu aufforderten anzuhalten, ignorierte er sie. Außerdem sei er „Schlangenlinien“ gefahren, um die Polizei so abzuhängen.

--------------------

Weitere News aus NRW:

Hund in NRW: Streit zwischen Hundehaltern eskaliert – plötzlich fallen Schüsse

Warnstreiks in NRW: In DIESEN Sparkassen soll morgen gestreikt werden

Corona in NRW: Nach Großhochzeiten in Hamm – dieses Detail sorgt für Unverständnis ++ Corona-Ausbruch bei Fleischverarbeiter

--------------------

NRW: Verfolgungsjagd endet hier

Nachdem er an der Anschlussstelle Lind plötzlich von der Autobahn gefahren sei, konnten ihn die Beamten in einem Kreisverkehr stellen. Bei der Durchsuchung eines Rucksacks fanden sie Betäubungsmittel – ein Drogenvortest habe bei ihm positiv auf Cannabis reagiert, so die Polizei.

NRW: Der Jugendliche versuchte die Beamten abzuhängen. (Symbolbild) Foto: imago images / Arnulf Hettrich

Da der Jugendliche angab, unter Panikattacken zu leiden, sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. Hier sei ihm auch eine Blutprobe entnommen worden. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

+++ NRW: Frau erleidet Notfall am Steuer – zum Glück ist ER da +++

Außerdem fertigte die Polizei auch gegen seine Mutter eine Anzeige, sie stünde im Verdacht, die Fahrt des Sohnes ohne Führerschein zugelassen zu haben. (gb)