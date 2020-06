NRW: 15-Jähriger rennt voll in Schaufenster – gefährlicher neuer Trend?

Witten. Es zeichnet sich ein neuer Trend unter Jugendlichen in NRW ab, der sehr gefährlich werden kann. Zumindest könnte man die Vermutung haben, da sich Vorfälle wie der folgende in letzter Zeit gehäuft haben, so die Polizei.

In Witten in NRW wurde am Mittwochabend ein 15-Jähriger festgenommen, nachdem er sich mit voller Wucht in ein Schaufenster in der Wittener City geworfen hatte.

Jugendliche aus NRW werfen sich in Schaufensterscheibe

Der Jugendliche aus Hattingen sei mit einem anderen Jungen unterwegs gewesen. Sie seien zu einer Buchhandlung gesprintet und einer der beiden sei dann mit Vollgas in das Schaufenster des Geschäfts gesprungen.

In Witten hat es einen kuriosen und gefährlichen Zwischenfall gegeben. Foto: Funke Foto Services

Daraufhin ist die Scheibe zu Bruch gegangen und beide Jugendliche sind abgehauen.

Bochumer Polizei hat den 15-Jährigen festgenommen

Beamte der Bochumer Einsatzhundertschaft nahmen den 15-jährigen Tatverdächtigen wenig später fest. Dieser wies mehrere Schnittverletzungen auf. Sie schrieben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Ein Rettungswagen brachte den 15-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen gegen den zweiten Tatverdächtigen dauern an.

Seit Wochen geht die Polizei im Wittener Stadtzentrum gegen solche und ähnlich gelagerte Vorfälle vor. Bei regelmäßigen Schwerpunkteinsätzen werden unter anderem Kräfte der Bereitschaftspolizei eingesetzt.

Gefährliche Trends unter Jugendlichen

gefährliche Trends unter Jugendlichen gibt es immer wieder

2018 gab es die Tide-Pod-Challenge, bei man in giftige Waschmittelkapseln gebissen und sich dabei gefilmt hat

anschließend wurden die Filme für etwas Fame im Internet hochgeladen

die Bird-Box-Challenge war ebenso gefährlich – dabei wurde alles mit verbundenen Augen gemacht, auch Autofahren

die Skullbreaker-Challenge war 2019 Trend, dabei kam es oft zu Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule

Gefährlicher neuer Trend unter Jugendlichen?

Neben Identitätsfeststellungen und Platzverweisen haben die Beamten auch mehrere Ingewahrsamnahmen durchgeführt. Die Maßnahmen werden fortgesetzt.

Was genau hinter den Sprüngen in Schaufenster steckt, ist bisher unklar. (fb)