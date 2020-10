NRW: 12-Jähriger verschwunden! Er könnte mit rätselhaften Begleitern unterwegs sein

12-Jähriger in NRW vermisst!

Vor knapp zwei Wochen ist ein 12-jähriger Junge aus NRW verschwunden. Er könnte mit rätselhaften Begleitern unterwegs sein. Hast du Nic Karl gesehen?

NRW: 12-Jähriger spurlos verschwunden

Seit dem 4. Oktober ist der 12-jährige Nic Karl S. spurlos verschwunden. Vermutlich ist er nicht alleine unterwegs, sondern wird von einem 14-jährigen Jungen sowie einem 30 bis 40 Jahre alten Mann begleitet.

Alle drei könnten in ein weißes Auto gestiegen sein, dessen Marke und Fabrikat nicht bekannt ist. Ein möglicher Aufenthaltsort ist der Polizei zufolge Solingen oder Mönchengladbach.

----------------------------

Mehr News aus NRW:

Corona in NRW: Hunderte feiern in unserem Nachbarland, zweite Welle schlägt zu! So schlimm steht es um die Niederlande

Edeka in NRW: Chef beobachtet Chaos-Zustände – dann führt er DIESE Regel ein „Einfach nur egoistisch!“

NRW: Schärfere Corona-Regeln – DAS ändert sich jetzt im Westen

----------------------------

Nic Karl sieht so aus:

Braune Haare

Braune Augen

1,55 Meter groß

Unbekannte Bekleidung, lediglich weiße Turnschuhe sind bekannt

Körperliche Merkmale / Besonderheiten: Er ist Brillenträger

+++ Flughafen Düsseldorf: Polizist hält Mann auf – dann kommt dieses erschreckende Detail ans Licht +++

Hast du Nic Karl gesehen?

NRW: Wenn du Nic Karl gesehen hast, melde dich umgehend bei der Polizei. Foto: Polizei Wuppertal

Wenn du Angaben zu dem Aufenthaltsort des 12-Jährigen machen kannst, wende dich an die Polizei Wuppertal unter der Telefonnummer 0202 284-0 oder per E-Mail an poststelle.wuppertal@polizei.nrw.de . (nk)