Ein Berg rollt auf NRW zu: Wetter-Experte wird deutlich

Der Winter rückt mit großen Schritten näher und deshalb stellt Wetter-Experte Dominik Jung im November die große Frage: „Kommt ein Jahrhundertwinter?“ Wann wird es schneien und wann sinken überhaupt die Temperaturen? Ein Blick auf das Wetter in NRW für die zweite Novemberwoche zeigt bereits eine ganz klare Tendenz.

Aktuell sieht es nämlich so aus, als würde der Winter dieses Jahr eher milder ausfallen, als von vielen erhofft. Von Kälte und Frost ist bisher weit und breit nichts zu sehen. Am Sonntag (9. November) kann man bei Temperaturen von 13 Grad wahrlich nicht von einem Wintereinbruch sprechen. Ansonsten bleibt die Sonne hinter dichten Wolken verborgen und gelegentlich kann auch leichter Regen einsetzen.

Wetter in NRW: Dichte Wolken bei milden Temperaturen

Auch in der nächsten Woche scheinen die Temperaturen nicht zu sinken. Diplom-Meteorologe Jung prognostiziert für die zweite Novemberwoche sogar einen, wie er es auf „wetter.net“ nennt, „Wärmeberg“. Am Montag (10. November) sinken die Temperaturen jedoch zunächst leicht auf 11 Grad. Jung kündigt an, dass sich die Sonne gelegentlich blicken lassen kann, die Woche jedoch erst einmal mit dichtem Wolken beginnt.

Karnevalisten sollten sich am Dienstag (11. November) ebenfalls auf ein Wechselspiel zwischen Sonne und Wolken einstellen. Und die wichtigste Nachricht für den Straßenkarneval: Bei Temperaturen von 12 Grad soll es sogar trocken bleiben. Auch für das NRW-Wetter am Mittwoch (12. November) warnt Jung, dass die Wolken „nur selten auflockern“ und sich die Sonne nur selten zeigen wird. Bei Temperaturen von 13 Grad bleibt es weiterhin trocken.

Wintereinbruch noch in weiter Ferne

Am Donnerstag (13. November) gibt es, wie Jung ankündigt, endlich etwas „Potenzial für so ein bisschen aufreißen“. Mit etwas Glück zeigt sich endlich mal wieder die Sonne – falls das passiert, wird es ein freundlicher Tag mit Temperaturen von 15 Grad. Das Wetter in NRW bleibt auch am Freitag (14. November) ruhig. Die Temperaturen verharren bei 15 Grad und zwischen den Wolken dürfte die Sonne gelegentlich hindurchscheinen.

Am kommenden Wochenende (15. und 16. November) sind keine großen Wetterausreißer für NRW zu erwarten. Es bleibt trocken und bewölkt, bei Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad. Die zweite Novemberwoche fällt also für diese Jahreszeit ungewöhnlich mild aus.

Für diejenigen, die sich fragen, ob im November noch mit einem großen Wintereinbruch zu rechnen ist, hat der Wetter-Experte eine klare Antwort: Wahrscheinlich nicht. Zwar werden die Temperaturen in der dritten Novemberwoche etwas kühler, jedoch steigen sie in der darauffolgenden Woche wieder an. Von Schnee und Eis ist momentan weit und breit keine Spur zu sehen.