Nina Chuba, Ski Aggu und Co. für 1Live Krone nominiert – DAS hat es noch nie gegeben

Am 4. Dezember ist es wieder so weit. Dann werden die erfolgreichsten deutschen Künstler mit der 1LIVE Krone im Bielefelder Lokschuppen geehrt. Zur Wahl stehen unter anderem Nina Chuba, Ayliva, Apache 207 und Ski Aggu.

Bei Deutschlands größtem Musikpreis gibt es in diesem Jahr zwei neue Kategorien. Aminata Belli führt die Gäste der 1LIVE Krone als Moderatorin durch den Abend.

Nina Chuba, Ski Aggu und Co. bei 1LIVE Krone – hier abstimmen

Neben den bekannten Kategorien gibt es in diesem Jahr auch den Preis „Bester Pop Act“, der die erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen und – Künstler Deutschlands würdigt. Dazu feiert die Kategorie „Bester Party Song“ ihre Premiere. Hier werden die größten Hits für ausgelassene Party-Stimmung geehrt.

++ Nächster Weihnachtsmarkt in NRW abgesagt – „Unverständlich“ ++

Das sind die Nominierten für die 1LIVE Krone 2025:

BESTE KÜNSTLERIN

AYLIVA

NINA CHUBA

PAULA HARTMANN

SHIRIN DAVID

ZOE WEES

BESTER KÜNSTLER

APACHE 207

BERQ

KONTRA K

MONTEZ

ZARTMANN

BESTER LIVE ACT

APACHE 207

AYLIVA

FINCH

NINA CHUBA

PROVINZ

BESTER NEWCOMER ACT

ABOR & TYNNA

FAYAN

IKKIMEL

IZTHEMC

ZSÁ ZSÁ

BESTER POP ACT

CLOCKCLOCK

KAMRAD

LEONY

LOI

NICO SANTOS

BESTER ALTERNATIVE SONG

JOLLE – Alle Märchen sind gelogen

KRAFTKLUB – Schief in jedem Chor

MAKKO, MIKSU/MACLOUD – Streit

MILLENIUMKID, JBS – Vielleicht Vielleicht

PROVINZ – Walzer

BESTER HIP-HOP SONG

01099, CRO – So heiß

JAZEEK – Akon

PASHANIM, CEREN – Shabab(e)s im VIP

SKI AGGU – Palermo

ZAH1DE – Mona Lisa Motion

BESTER PARTY SONG

FILOW, IKKIMEL – Jiggy

NOAH KRAUS, WIR SIND HELDEN – Nur ein Wort

OIMARA – Wackelkontakt

ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS – Bella Napoli

TREAM – Drago Augustino

BESTER SONG

FELIX JAEHN, SHOUSE – Walk With Me

KAMRAD – Be Mine

LEONY – By Your Side

NINA CHUBA – Fata Morgana

ROBIN SCHULZ, FAST BOY – Million Good Reasons

TOPIC, DAECOLM – Control of Me

WIZTHEMC, BEES & HONEY – Show Me Love

ZARTMANN – Tau mich auf

Musikfans können bis zum 3. Dezember 9 Uhr auf 1live.de oder in der 1LIVE App für ihre Favoritinnen und Favoriten abstimmen. Teilnehmende können sich Hoffnungen auf die begehrten Plätze im Bielefelder Lokschuppen machen. Die Tickets sind nicht im freien Verkauf erhältlich, sondern gibt es ausschließlich für geladene oder ausgeloste Gäste.