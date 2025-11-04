Nina Chuba, Ski Aggu und Co. für 1Live Krone nominiert – DAS hat es noch nie gegeben

Am 4. Dezember ist es wieder so weit. Dann werden die erfolgreichsten deutschen Künstler mit der 1LIVE Krone im Bielefelder Lokschuppen geehrt. Zur Wahl stehen unter anderem Nina Chuba, Ayliva, Apache 207 und Ski Aggu.
Bei Deutschlands größtem Musikpreis gibt es in diesem Jahr zwei neue Kategorien. Aminata Belli führt die Gäste der 1LIVE Krone als Moderatorin durch den Abend.
Nina Chuba, Ski Aggu und Co. bei 1LIVE Krone – hier abstimmen
Neben den bekannten Kategorien gibt es in diesem Jahr auch den Preis „Bester Pop Act“, der die erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen und – Künstler Deutschlands würdigt. Dazu feiert die Kategorie „Bester Party Song“ ihre Premiere. Hier werden die größten Hits für ausgelassene Party-Stimmung geehrt.
++ Nächster Weihnachtsmarkt in NRW abgesagt – „Unverständlich“ ++
Das sind die Nominierten für die 1LIVE Krone 2025:
BESTE KÜNSTLERIN
- AYLIVA
- NINA CHUBA
- PAULA HARTMANN
- SHIRIN DAVID
- ZOE WEES
BESTER KÜNSTLER
- APACHE 207
- BERQ
- KONTRA K
- MONTEZ
- ZARTMANN
BESTER LIVE ACT
- APACHE 207
- AYLIVA
- FINCH
- NINA CHUBA
- PROVINZ
BESTER NEWCOMER ACT
- ABOR & TYNNA
- FAYAN
- IKKIMEL
- IZTHEMC
- ZSÁ ZSÁ
BESTER POP ACT
- CLOCKCLOCK
- KAMRAD
- LEONY
- LOI
- NICO SANTOS
BESTER ALTERNATIVE SONG
- JOLLE – Alle Märchen sind gelogen
- KRAFTKLUB – Schief in jedem Chor
- MAKKO, MIKSU/MACLOUD – Streit
- MILLENIUMKID, JBS – Vielleicht Vielleicht
- PROVINZ – Walzer
BESTER HIP-HOP SONG
- 01099, CRO – So heiß
- JAZEEK – Akon
- PASHANIM, CEREN – Shabab(e)s im VIP
- SKI AGGU – Palermo
- ZAH1DE – Mona Lisa Motion
BESTER PARTY SONG
- FILOW, IKKIMEL – Jiggy
- NOAH KRAUS, WIR SIND HELDEN – Nur ein Wort
- OIMARA – Wackelkontakt
- ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS – Bella Napoli
- TREAM – Drago Augustino
BESTER SONG
- FELIX JAEHN, SHOUSE – Walk With Me
- KAMRAD – Be Mine
- LEONY – By Your Side
- NINA CHUBA – Fata Morgana
- ROBIN SCHULZ, FAST BOY – Million Good Reasons
- TOPIC, DAECOLM – Control of Me
- WIZTHEMC, BEES & HONEY – Show Me Love
- ZARTMANN – Tau mich auf
Musikfans können bis zum 3. Dezember 9 Uhr auf 1live.de oder in der 1LIVE App für ihre Favoritinnen und Favoriten abstimmen. Teilnehmende können sich Hoffnungen auf die begehrten Plätze im Bielefelder Lokschuppen machen. Die Tickets sind nicht im freien Verkauf erhältlich, sondern gibt es ausschließlich für geladene oder ausgeloste Gäste.