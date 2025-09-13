Niedriger Rhein-Pegel in Düsseldorf gibt Sensation preis – Mann entdeckt sie unter Sand und Kies

Ein Düsseldorfer Hobby-Archäologe hat am Rhein einen Gegenstand entdeckt, der gut 15.000 Jahre alt sein dürfte – vielleicht sogar noch älter. Rustam Wagner fand das vier Kilogramm schwere Relikt unweit des Düsseldorfer Fernsehturms in einer Bucht in Oberkassel – unter Sand und Kies begraben.

„Der Erhaltungszustand ist ungewöhnlich gut“, betont Geoarchäologe Philipp Schulte vom Amt für Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR). Vermutlich, weil das Fundstück dauerhaft unter Wasser war, so der Experte. Der Fund wird nun im Ruhrmuseum Essen präpariert, um ihn zu konservieren.

Düsseldorfer entdeckt historischen Fund am Rhein

„Manch einer wäre wahrscheinlich daran vorbeigegangen“, sagt Wagner im Nachhinein. Auch er wusste zunächst nicht, was er da entdeckt hatte. Doch dann wurde es ihm klar: Es war ein Mammutzahn!

30 Zentimeter groß und von immensem historischen Wert. Es handelt sich mutmaßlich um den Backenzahn eines Wollhaarmammuts. Der Zahn gehört zum kulturellen Erbe des Rheinlands, womöglich ist das Tier auch dort gestorben. Wäre der Zahn durch den Rhein abgetrieben worden, wäre er vermutlich nicht mehr in einem so guten Zustand. Die „Rheinische Post“ hatte zuerst über die spektakuläre Entdeckung berichtet.

Mammutzähne entlang des Rheins entdeckt

Der 44-jährige Finder meldete den Mammutzahn ordnungsgemäß, wie es für Funde dieser Art vorgeschrieben ist. „Ich suche schon seit Jahren alte Schätze am Rheinufer“, erzählt Wagner. Bereits zuvor hatte er Münzen, Uhren und sogar Blindgänger aus dem Rhein geborgen.

Bereits 2012 fand man beim Düsseldorfer U-Bahn-Bau einen Mammut-Stoßzahn. Im gleichen Jahr tauchte ein Mammutzahn in Gelsenkirchen auf. Der Rhein birgt weiterhin solche Schätze und weckt immer wieder historische Begeisterung. Wagners Fund ist ein Highlight für Archäologie-Interessierte und zeigt, welch wertvolle Geschichte der Rhein verbirgt. (mit dpa)

