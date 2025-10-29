Outlet-Roermond-Beben! Jetzt wollen die Niederländer Deutsche abkassieren

Das Designer-Outlet in Roermond ist ein Besuchermagnet. Rund acht Millionen Gäste strömen jährlich in das Marken-Dorf, darunter viele aus NRW. Jetzt möchte der Betreiber, die McArthurGlen Group, kräftig expandieren: Geplant sind 3.500 Quadratmeter zusätzlich für Einzelhandel und 1.500 Quadratmeter für Gastronomie. Bis Ende der 2030er soll alles stehen.

Doch der Ausbau stößt nicht überall auf Begeisterung. Anwohner, Händler und Verbände melden Bedenken an. Im Mittelpunkt der Kritik stehen die steigenden Besucherzahlen, die Infrastruktur und die Situation in der Innenstadt. Dort nehmen die Leerstände zu, während sich rund um das Outlet vor allem zu Stoßzeiten regelmäßig der Verkehr staut. Aus der rechtsliberalen Partei VVD kommt nun der Vorschlag einer Art Touristensteuer, wie die „Rheinische Post“ berichtet.

Müssen Deutsche bald Touristensteuer zahlen?

Die Lokalpolitik in Roermond diskutierte das Vorhaben jetzt intensiv. Jonathan Felix von der VVD lobte den wirtschaftlichen Erfolg: „3.500 Jobs und internationale Bekanntheit – das Outlet hat unserer Stadt viel gebracht.“ Trotzdem warnte er vor dem weiteren Wachstum: Die Lebensqualität und die Existenz lokaler Geschäfte seien bedroht.

++ Scharfe Kontrollen für deutsche Urlauber in den Niederlanden – es geht nicht um die Grenzen ++

Felix forderte konkrete Maßnahmen, um die Auswirkungen des Outlets besser zu regulieren. Denkbar seien Partnerschaften mit der Innenstadt, ein Shuttle-Parkplatz entlang der N280 oder sogar eine Gebühr von zwei Euro pro Besucher. „Das Outlet sollte sich stärker zu einem Partner der Stadt entwickeln und nicht nur zu einer Melkkuh für Aktionäre.“

Entscheidung verschoben

Auch andere Parteien im Rat fanden die Vorschläge interessant. Ron Piepers von der Sozialdemokraten betonte, dass eine mögliche „Outlet-Steuer“ unbedingt in die örtliche Infrastruktur investiert werden müsse. Patricia Vaessen von GroenLinks fragte sogar nach einem großen finanziellen Beitrag des Outlets. „Ist das Outlet bereit, einen großen finanziellen Beitrag zu leisten für eine Zugverbindung nach Deutschland?“

Noch mehr aktuelle Meldungen:

Die hohe Besucherzahl aus NRW und anderen Regionen sorgt für positive Effekte, aber auch Herausforderungen. Das Outlet und die Stadt müssen enger zusammenarbeiten, um Probleme wie Verkehr und Leerstände zu lösen. Der Gemeinderat beschloss, das Thema Outlet-Erweiterung und „Outlet-Steuer“ in ein paar Monaten erneut zu diskutieren.