Niederlande kassiert Urlauber nahe NRW-Grenze ab – es wird jedes Jahr teurer!

Niederlande-Urlauber aufgepasst. Auf einem Autobahn-Abschnitt nahe der Grenze zu NRW wird bald eine Maut fällig, berichtet die „Rheinische Post“.

Es geht um eine neue Autobahn, die die Verkehrsprobleme rund um Arnheim entschärfen sollen. Die Maut trifft auch Autofahrer, die aus NRW in die Niederlande einreisen.

Niederlande führt Maut ein

Zwischen Bemmel und Zevenaar entsteht eine neue Autobahn, die die A15 verlängern und an die A12 anschließen soll. Die Arbeiten für die 12 Kilometer lange Verlängerung sollen bis 2031 abgeschlossen sein. Highlight des Projekts ist eine 2,6 Kilometer lange Brücke über den Pannerdenschen Kanal. Um das 2,5-Milliarden-Euro-Vorhaben zu refinanzieren, wird die neue Strecke mautpflichtig. Auch Grenzgänger aus Deutschland müssen zahlen.

Die Niederlande setzen dabei auf ein modernes System: Statt klassischer Mauthäuschen wird eine elektronische Erhebung namens e-TOL genutzt. Kameras erfassen die Kennzeichen, während die Gebühren online oder per App abgerechnet werden. Wie viel pro Fahrt berechnet wird, ist noch unklar. Laut „Rheinischer Post“ müssen Autofahrer aber voraussichtlich mit 1,51 Euro pro Fahrt rechnen, Lkw-Fahrer sogar mit über 9 Euro.

Maut in den Niederlanden: ein bewährtes Modell

Anderswo im Land sind Mautstellen längst etabliert. Nutzer des Blankenburgtunnels bei Rotterdam und des Kiltunnels bei Dordrecht zahlen ebenfalls Gebühren. Beide Strecken nutzen Autofahrer dort für 1,51 Euro. Auch die Brücke in Nieuwerbrug kostet dasselbe. Doch nicht jede Strecke bleibt dauerhaft kostenpflichtig: Der Westerscheldetunnel wurde Ende 2024 mautfrei.

Die Niederlande planen langfristig mit steigenden Gebühren. Laut Verkehrsministerium werden die Mautkosten ab 2026 jedes Jahr erhöht. Grund dafür sei der Wertverlust des Geldes durch die Inflation. Das bedeutet, dass Fahrer künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Und klar ist auch: Ausländische Kennzeichen sind nicht ausgenommen.