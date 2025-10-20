Dieb verliert auf der Flucht in den Niederlanden ein Bein – Fall sorgt für Wirbel

In den Niederlanden sorgt ein Polizeieinsatz gerade für hohe Wellen. Beamte aus der Region Zaanstreek bei Amsterdam konnten am Freitag (17. Oktober) einen mutmaßlichen Ladendieb festnehmen. Er wird verdächtigt, in einem Supermarkt in Zaandam Artikel geklaut zu haben.

Kurios wurde es, als sich der Verdächtige bereits in der Zelle befand. Denn da fiel den Beamten aus den Niederlanden offenbar zum ersten Mal auf, dass er bei der Flucht seine Beinprothese verloren haben muss. Sie kehrten nochmal an den Ort des Geschehens zurück und wurden tatsächlich fündig. Die Beinprothese wurde ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgebracht. Doch auch ein paar Tage nach dem ungewöhnlichen Einsatz sorgt der Fall für Wirbel – die Kritik richtet sich gegen die Polizei.

Polizei in Niederlanden witzelt über verlorenes Bein

Grund für die Aufregung ist ein Post auf Social Media der Polizei Zaanstreek. Der Vorfall sorgte bei den Beamten offenbar für einige Lacher, doch scheinbar können nicht alle Menschen ihren Humor teilen – oder zumindest nicht die Art der Berichterstattung. Unter anderem heißt es, der Ladendieb sei mit einem „schnellen Schritt“ davongekommen – oder „mit einem halben Schritt, wie sich herausstellte“.

++ Deutscher Niederlande-Urlauber soll 485 Euro Bußgeld zahlen: „Ihr seid gewarnt!“ ++

Ein Ladendieb verlor auf der Flucht seine Beinprothese. Foto: Politie Basisteam Zaanstreek

Zum Ende hin hätten die Beamten Bein und Besitzer wieder zusammenführen können. „Alles ,läuft‘ wieder, wie es soll“, so ihr abschließendes Fazit. Einige User empfinden die Wortspiele als witzig und versuchen sich ebenfalls. Für den Kommentar: „Hoffentlich kommt er morgen mit dem rechten Bein aus dem Bett…!!“ gab es einige Likes.

Noch mehr aktuelle Meldungen:

Andere sehen den Beitrag nur als „respektlos“ und „geschmacklos“ an. „Man soll andere würdig behandeln und keine billigen Witze über Menschen mit Behinderungen machen“, wird ein Mann deutlich. „Das finde ich überhaupt nicht lustig, ich finde das eher unverschämt“, kritisiert auch ein anderer.