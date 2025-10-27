Deutsche wollen über niederländische Grenze – damit haben sie nicht gerechnet

Im kleinen niederländischen Ort Beek bei Emmerich kochten am Samstag (25. Oktober) die Gemüter hoch. Grund dafür war eine Protestaktion der Anwohner gegen den anhaltenden Schleichverkehr durch ihr Dorf. Die Reaktionen vieler Autofahrer ließen nicht lange auf sich warten: Hupkonzerte, beleidigende Gesten und sogar wütende Schreie prägten das Bild.

Niederländer reagieren auf deutschen Schleichverkehr

Initiator Sebastiaan Gouw und seine Nachbarn hatten genau dieses Chaos erwartet. Mit mehreren Treckern blockierten sie die zwei Hauptstraßen des Ortes, die besonders unter dem Schleichverkehr leiden. Ziel war es laut „Rheinische Post„, ein Zeichen zu setzen und den Verkehr gezielt auszubremsen. Dabei fiel der Verkehr durch ein Erdloch auf der A12 weniger stark aus als sonst.

Der Grund für den Ärger reicht Monate zurück: Deutsche Autofahrer, die die Grenzkontrollen der Bundespolizei auf der A3 umgehen wollen, fahren stattdessen durch Beek. Seit einem halben Jahr sorgt eine Kontrollstation samt Warnschildern und Sperren auf der A3 für lange Staus. „Jeder, der etwas zu verbergen hat, fährt durch unser Dorf“, beklagt Gouw die Situation.

Gemeinde ergreift Maßnahmen – bisher erfolglos

Die Belastung durch Auto-Lärm und Staus ist für die Niederländer in Beek unerträglich geworden. Die Gemeinde Montferland reagierte bereits mit Einbahnstraßen, Bremsschwellen und Hinweisschildern. Dennoch zeigt sich bisher kein langfristiger Erfolg. Gouw kritisiert: „Die ergriffenen Maßnahmen zielen in erster Linie darauf ab, den Durchgangsverkehr zu verbessern – nicht, ihn zu reduzieren.“

Die jüngste Aktion brachte zumindest Aufmerksamkeit. Lokalpolitiker und Vertreter der Verwaltung waren eingeladen, um sich selbst ein Bild zu machen. Ideen wie Treckerschleusen, die Beek vom Durchgangsverkehr abkapseln könnten, scheiterten bisher am Widerstand des Gemeinderats. Die Bevölkerung wartet weiter auf schnelle und spürbare Lösungen.

Wie geht es in den Niederlanden weiter?

Die Gemeinde führt aktuell neue Verkehrszählungen durch, deren Auswertungen für weitere Schritte entscheidend sein sollen. Gouw fordert jedoch konkretere Maßnahmen, um Beek vor einem dauerhaften Ausnahmezustand zu schützen. Die Nachbarschaft ist sich einig: „Die deutschen Grenzkontrollen sind eine Farce, sie müssen ein Ende haben.“ Bis dahin wird die Geduld weiter strapaziert.